Инвестиции

20:13 02.04.2021

Гендиректор "Велты" отмечает недостаточность стимулов для реализации инвестпроектов в Украине

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Гендиректор "Велты" отмечает недостаточность стимулов для реализации инвестпроектов в Украине

Производственно-коммерческая фирма (ПКФ) "Велта" с активами по добыче титаносодержащих руд в Новомиргороде (Кировоградская обл.) продолжает рассмотрение различных вариантов мест строительства завода по изготовлению титанового порошка для выпуска изделий по собственной инновационной технологии.

"Краткий отчет о новом визите в ОАЭ. Представляете, конкуренция за иностранные инвестиции идет на уровне отдельных эмиратов! Еще недавно я получил предложение от Абу-Даби, как вскоре мне поступило предложение посетить Дубаи", - написал генеральный директор и совладелец компании "Велта" Андрей Бродский в Facebook в пятницу.

При этом от отметил, что в Дубаи работает более 30 свободно-экономических зон, в которых подоходный и корпоративный налог составляет 0%. К примеру, в свободной экономической зоне Jafza работает более 8000 компаний, примерно 100 из них это крупнейшие по доходу компании в мире из рейтинга Fortune Global 500.

По его словам, в этой зоне для инвестора предлагаются разные решения. Есть полностью готовые участки с офисами, складскими помещениями и производственными цехами, есть и участки под индивидуальные потребности инвестора. Помимо этого, инвестору не нужно заниматься вопросом строительства смежной инфраструктуры - дороги, электричество, водоснабжение, телекоммуникации и круглосуточная охрана.

Есть возможность привлечения финансирования от суверенного фонда Investment Corporation of Dubai. Получение банковских кредитов от Emirates NBD, Commercial Bank of Dubai. Фондовая биржа Dubai Financial Market в конце концов. Также иностранные инвесторы могут воспользоваться услугой Instant License, которая позволяет мгновенно зарегистрировать компанию онлайн в течение 5 минут.

"А теперь давайте сравним с Украиной. Что нам предлагают здесь? Например, недавно у нас приняли закон про инвестняни. В целом закон довольно неплохой. Однако неизвестно, "как" и, главное, "когда" этот закон будет работать. К примеру, сам механизм работы этого закона должен быть прописан в подзаконных актах, и пока они не приняты, закон фактически не работает. А о налогах, инфраструктуре, финансовой системе я даже говорить не хочу", - констатирует топ-менеджер.

При этом он подчеркнул, что "Велту" и его лично пока можно назвать одним из самых лояльных инвесторов в Украине, выразив надежду, что ситуация изменится в лучшую сторону.

"Я хочу видеть страну успешной и развитой. И со своей стороны готов сделать вклад в это развитие: я готов инвестировать в Украину, я готов открывать здесь новое высокотехнологичное производство, я готов создавать новые рабочие места, я готов платить бешеные налоги! Но при всей любви к своей стране, мне чрезвычайно сложно это сделать. Создание нового производства обойдется моей компании в сотни миллионов долларов. Исключительно за собственные средства такой бизнес не создают нигде в мире. Необходимо проектное финансирование. Необходимы льготы и гранты. Необходим цивилизованный подход к инвестору и инвестициям! И мне начинает надоедать мой голый инвестиционный патриотизм. Акцент - на слове "голый"!" - резюмирует Бродский.

Как сообщалось, "Велта" рассматривает возможность строительства завода по переработке титановой руды в ОАЭ и подписала меморандум.

Ранее "Велта" заявила о намерении построить инновационный завод по переработке титановой руды в Украине. Инвестиции в проект составят $270 млн. Мощность промышленного титанового комплекса планируется на уровне 5 тыс. тонн готовых изделий в год, количество рабочих мест - более 2000.

"Велта" ведет проектирование завода в собственном конструкторском бюро с привязкой к недавно полученному участку в Новомиргородском районе Кировоградской области. Компания получила в аренду на 29 лет земельный участок промназначения площадью 12,7 га. На этой территории функционировала шахта "Новомиргородская" по добыче бурого угля. После 16 лет шахта была ликвидирована путем затопления.

В состав Velta Holding US Inc. входит ПКФ ООО "Велта".

ООО "ПКФ Велта" с 2012 года ведет добычу и переработку титанового сырья в Кировоградской области на Бирзуловском месторождении. Кроме того, владеет лицензией на промышленную разработку Лекаревского месторождения-аналога.

В его структуру входят научно-исследовательский центр VeltaRDTitan, где была разработана инновационная технология изготовления металлического титана, и VeltaTitaniumMetal – исследовательский центр, где тестируются разнообразные подходы в производстве конечных бытовых изделий из титанового порошка, изготовленного на базе VeltaRDTitan.

Теги: #инвестпроекты #мнение
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