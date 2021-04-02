Инвестиции

18:47 02.04.2021

СБУ раскрыла схему по незаконному присвоению денег украинских инвесторов через фейкового международного брокера

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СБУ раскрыла схему по незаконному присвоению денег украинских инвесторов через фейкового международного брокера

Служба безопасности Украины заблокировала противоправную схему, организованную российским холдингом, в рамках которой злоумышленники незаконно присваивали десятки млн грн украинских инвесторов через фейкового международного брокера "Just2Trade", сообщает пресс-служба СБУ в пятницу.

Отмечается, что оперативники спецслужбы установили, что сделку организовал гражданин РФ при участии украинских граждан.

"На специально созданном веб-ресурсе дельцы предлагали для инвесторов услуги на фондовом рынке. Задокументировано, что компании, которые создали "финпродукт", не получали от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку никаких лицензий и разрешений на деятельность", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что злоумышленники использовали специализированное программное обеспечение для имитации трансляции электронных торгов на международных биржах.

"Они создавали клиенту "персональный кабинет", в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции. После решения вкладчика получить свои деньги, дельцы блокировали связь с "клиентом", - подчеркивают в спецслужбе.

Отмечается, что во время санкционированных обысков правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников и доказывающие работу на страну-агрессора.

Продолжается досудебное следствие.

Теги: #мошенники #сбу #инвесторы
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