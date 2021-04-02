Инвестиции

18:44 02.04.2021

Бизнесмен Лиски анонсировал скорый запуск добычи золота в Никарагуа

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Бизнесмен Лиски анонсировал скорый запуск добычи золота в Никарагуа

Бизнесмен и глава совета директоров группы "Эффективные инвестиции" Игорь Лиски анонсировал запуск в апреле этого года добычи золота в Никарагуа в проекте San Albino котируемой на Торонтской фондовой бирже компании Mako Mining Corp.

"… результат 7 лет упрямства и мы уже на финише, в течение месяца стартуем", – написал он на своей странице в Facebook.

Летом 2016 года Лиски сообщил также в Facebook, что строит золотую шахту в Никарагуа, однако в настоящее время речь идет о добыче открытым способом.

Согласно презентации Mako Mining, ее основными акционерами выступабти фонды под управлением Wexford Capital LP – 51,8%, менеджмент и директора – 8,3%, Stephens Investment Management – до 5%, а еще 35,3% принадлежат другим акционерам. Агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить информацию о размере участия Лиски в этом проекте.

Mako Mining 1 апреля сообщила, что вышла в пользу GR Silver Mining Ltd. из мексиканского проекта Marlin Gold Mining Ltd. "Сейчас мы на 100% сосредоточены на запуске нашего золотого проекта San Albino на севере Никарагуа в коммерческую эксплуатацию, а также на выполнении обширной программы разведки на нашем участке площадью 188 кв. км", – прокомментировал эту сделку CEO Mako Mining Акиба Лейсман (Akiba Leisman).

Согласно презентации, речь идет о добыче 500 тонн золотоносного сырья в сутки в регионе Нуэва Сеговия в 173 км на север от Манагуа с планами удвоить добычу в 2022 году. Измеренные и предполагаемые ресурсы золота составляют 95,4 тыс. унций с содержанием 9,54 г/тонну, а перспективные – 92 тыс. унций с содержанием 8,5 г/тонну. А первые результаты добычи 3,35 тыс. унций дали содержание 15,09 г/тонну.

Рыночная капитализация компании на март составляла $166,7 млн, долг – $21,5 млн, свободные денежные средства – $1,4 млн.

Теги: #золото #никарагуа #лиски
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