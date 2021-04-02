Инвестиции

16:35 02.04.2021

Совладелец группы терминалов TIS Ставницер инвестирует в стартапы, планирует зайти в гостиничный бизнес в Одессе

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Совладелец группы терминалов TIS Ставницер инвестирует в стартапы, планирует зайти в гостиничный бизнес в Одессе

Совладелец группы терминалов TIS Андрей Ставницер заинтересовался инвестированием в стартапы и гостиничным бизнесом.

Как заявил он в комментарии журналу "Форбс", проект в гостиничном бизнесе планируется реализовать в связке с крупным гостиничным оператором. Начать планирует с Одессы, считая, что сейчас хорошее время для того, чтобы зайти в индустрию этого бизнеса.

Кроме этого, Ставницев инвестирует в два стартапа и присматривается еще к двум.

Один из стартапов, с которым он работает, функционирует в сфере health-care. Второй проект - маркетплейс, связанный с реальным сектором экономики, в котором будут представлены разные товары из одного направления.

В то же время объем инвестиций в стартапы Ставницер не уточнил.

Теги: #недвижимость #ставницер #tis
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