ICU начинает размещение фонда Global Equity Index для инвестиций в ETF

Инвестгруппа ICU начинает размещение закрытого квалификационного паевого инвестиционного фонда акций (ЗКПИФ) "Айси Глобал эквити Индекс" (ICU Global Equity Index) с размером эмиссии 130 млн грн для инвестирования в иностранные финансовые инструменты через украинский фонд.

"Через ICU Global Equity Index физические и юридические лица могут инвестировать в биржевые индексные фонды - Exchange-Traded Funds (ETF) различных секторов экономики, в частности, NASDAQ и S&P 500, а также другие индексы: золота, здравоохранения, потребительских компаний и компаний азиатского региона", – говорится в сообщении группы в четверг.

Согласно ему в марте Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины приняла решение о соответствии фонда требованиям по размеру активов.

"Мы наблюдаем увеличение интереса украинцев не только к локальным, но и к зарубежным инструментам, поэтому создали индексный фонд в валюте для долгосрочных инвестиций", – приводятся в релиз слова управляющего активами группы ICU в Украине Григория Овчаренко.

По его словам, стратегия фонда направлена на получение более высокого уровня прибыли, по сравнению с ведущим глобальным индексом S&P 500, а 15-летнее ретроспективное тестирование такой стратегии показало более чем двукратное превышение индекса.

Группа ICU - независимая финансовая группа, Основанная в 2006 году специалистами из ING, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занима.ofzcz венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

По данным группы, под ее управлением находятся активы в размере более $500 млн и по этому показателю она является лидером в Украине. ICU уточняет, что участниками ее инвестиционных и пенсионных фондов являются свыше 117 тыс. участников.

Учредители ICU - Макар Пасенюк и Константин Стеценко.