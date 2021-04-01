Инвестиции

10:42 01.04.2021

Уровень инвестиций в столичную недвижимость в марте составил около $33 млн – исследование

3 мин читать
Уровень инвестиций в столичную недвижимость в марте составил около $33 млн – исследование

Уровень инвестиций в недвижимость столицы в марте 2021 года составил $32,87 млн, что на 10% больше, чем в феврале 2021 года, сообщила генеральный директор агентства недвижимости "Благовест" (Киев) Елена Биберова агентству "Интерфакс-Украина".

"В марте активность рынка была высокой, очень много заявок на подбор домов для покупки. Наибольший спрос наблюдается на квартиры с ремонтом в новых домах. Спрос на покупку объектов нежилого фонда пока не очень активный, бизнес занял выжидательную позицию, формируется отложенный спрос. Наблюдается постепенный рост цен в пределах 5%", – сказала она.

По словам Биберовой, в марте основное количество сделок пришлось на квартиры, около 10% из общего числа – сделки с домами.

Сегмент до $50 тыс. в марте занял долю 14% от общего количества операций. В этой категории приобретались в основном 1-2-комнатные квартиры, больше всего в Днепровском, Дарницком, Голосеевском районах столицы. Сделки с квартирами составили основную долю.

Биберова сообщила, что самым доступным вариантом, купленным в марте, стала 1-комнатная квартира площадью 22 кв. м, которую приобрели за $23 тыс. на ул. Шепелева (Соломенский р-н). За $41 тыс. продана 1-комнатная квартира площадью 31 кв. м на ул. Березняковской (Днепровский р-н), на ул. Максимовича (Голосеевский р-н) - 1-комнатная квартира площадью 37 кв. м в новом доме за $50 тыс.

В сегменте от $50 до 100 тыс. проведено 42% сделок, преобладают 2-3-комнатные квартиры в Соломенском и Дарницком районах Киева. Так, на просп. Науки (Голосеевский р-н) продана 1-комнатная квартира площадью 25 кв. м за $52 тыс.; на ул. Набережно-Рыбацкой (Подольский р-н) - 1-комнатная квартира площадью 50 кв. м за $75 тыс.; на ул. Антоновича (Голосеевский р-н) - 3-комнатная квартира площадью 72 кв. м за $100 тыс.

Ценовая категория от $100 до 250 тыс. по итогам марта составила 39%. Фаворитами данной категории были объекты в новых домах в Голосеевском и Печерском районах. Дом площадью 200 кв. м в с. Новые Петровцы (Вышгородский р-н) приобретен за $180 тыс., 1-комнатная квартира площадью 52 кв. м на ул. Героев Сталинграда (Оболонский р-н) продана за $101 тыс., 2-комнатная квартира площадью 55 кв. м на ул. Коновальца (Печерский р-н) – за $175 тыс.

Ценовая категория от $250 тыс. в марте представлена 5% от общего объема сделок. Так, на ул. Грушевского (Печерский р-н) квартиру площадью 87 кв. м купили за $254 тыс., квартиру площадью 106 кв. м на ул. Джона Маккейна (Печерский р-н) – за $355 тыс.

"Самый дорогой объект, проданный в марте – квартира площадью 203 кв. м на ул. Институтской (Печерский р-н), за 1 млн.", - сказала Биберова.

АН "Благовест", входящее в корпорацию First Realty Group, основано в 1993 году. На сегодняшний день в Киеве работает восемь офисов агентства, с которыми сотрудничают около 500 профессиональных консультантов по недвижимости.

 

Теги: #киев #инвестиции #недвижимость
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:17 01.04.2021
ICU начинает размещение фонда Global Equity Index для инвестиций в ETF

ICU начинает размещение фонда Global Equity Index для инвестиций в ETF

12:08 01.04.2021
В Киеве "заминировали" клиническую больницу №7, пациентов эвакуируют

В Киеве "заминировали" клиническую больницу №7, пациентов эвакуируют

10:25 01.04.2021
В Киеве за сутки подтвердили 1150 случаев заболевания COVID-19, умерли 44 человека

В Киеве за сутки подтвердили 1150 случаев заболевания COVID-19, умерли 44 человека

20:06 31.03.2021
В Киеве "заминировали" здание посольства России и Киевского апелляционного суда

В Киеве "заминировали" здание посольства России и Киевского апелляционного суда

16:37 31.03.2021
Apple инвестировала в поддержку независимых музыкантов

Apple инвестировала в поддержку независимых музыкантов

16:11 31.03.2021
Киевские новострои в I кв. подорожали на 5,2% в гривне

Киевские новострои в I кв. подорожали на 5,2% в гривне

15:40 31.03.2021
Киев внедряет более жесткие карантинные меры, которые продлятся до 16 апреля - Кличко

Киев внедряет более жесткие карантинные меры, которые продлятся до 16 апреля - Кличко

15:36 31.03.2021
Киев с 5 апреля закрывает школы и детсады, весь общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам – мэр

Киев с 5 апреля закрывает школы и детсады, весь общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам – мэр

15:10 31.03.2021
Bolt снижает стоимость проката электросамокатов

Bolt снижает стоимость проката электросамокатов

13:01 31.03.2021
Отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля

Отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский пригласил ЕБРР приобщиться к развитию инфраструктурных проектов и приватизации в Украине

В Украине создадут Национальный фонд инвестиций - указ

Правительство рассчитывает на привлечение миллиардов гривень за счет налоговой амнистии – премьер

Инвесторы из Китая, Кореи и Турции интересуются проектом высокоскоростного движения в Украине - глава "Укрзализныци"

Минэнерго приглашает инвесторов обсудить стимулы для новых генерирующих и балансирующих энергомощностей

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" планирует открыть в Киеве еще 50 зарядных станций для электромобилей

UMG Investments заявила о готовности инвестировать в новые проекты более $40 млн ежегодно

ТРЦ Respublika достроят до конца года

"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2020г сократил инвестиции в производство более чем на четверть

Concorde Capital с партнерами приобрел лицензию на добычу газа во Львовской области

Китай просит Украину защитить китайских инвесторов в вопросе "Мотор Сичи"

ЕИБ предоставил Правэкс Банк EUR30 млн кредитную линию для финансирования МСП

"Укрэнерго" в 2021 г. планирует увеличить инвестиции в электросети на 38% - до 4,3 млрд грн

Зеленский подписал законы о налоговых стимулах для крупных инвестпроектов

Президент ЕБРР обсудила с послами G7 инвестиционный климат Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА