Инвестиции

19:11 30.03.2021

"Нафтогаз" планирует открыть в Киеве еще 50 зарядных станций для электромобилей

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"Нафтогаз" планирует открыть в Киеве еще 50 зарядных станций для электромобилей

Группа "Нафтогаз" и Киевская городская государственная администрация (КГГА) заключили Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве по созданию и развитию инфраструктуры для электромобилей, сообщила пресс-служба группы.

По ее данным, стороны договорились об объединении усилий по внедрению энергоэффективных и экологически безопасных технологий, популяризации использования электрокаров и созданию соответствующей инфраструктуры для их подзарядки в Киеве.

Группа планирует открыть не менее 50 электрических зарядных станций в столице, обеспечив возможность зарядки электрокаров во всех районах города.

Зарядная станция, которую установили в рамках меморандума, уже работает на Бессарабской площади в центре столицы. Там обустроили четыре паркоместа с зарядным комплексом типа EUA-2, которые подходят для основных видов электромобилей мировых брендов. Среднее время зарядки одного автомобиля — до 2,5 часов. Рассчитаться водители могут банковской картой с помощью специального приложения на мобильном телефоне.

"Развитие сети электрозарядных станций в украинской столице является важной составляющей стратегии группы. С одной стороны, мы увеличиваем долю проектов в альтернативной энергетике для достижения углеродной нейтральности в 2040 году. С другой — делаем свой весомый вклад в улучшение экологической ситуации в нашей стране, а сеть WeEnergy поможет подготовить необходимую для этого транспортную инфраструктуру" - отметил первый замглавы "Нафтогаза" Сергей Перелома.

Как сообщалось, "Нафтогаз" в апреле 2020 года установил первую собственную электрозарядную станцию в рамках пилотного проекта WeEnergy. Установленный комплекс подходит для всех видов электромобилей мировых брендов. Стоимость услуги на станции на тот момент составляла 4,5 грн/кВт-ч.

Электрозарядка на Бессарабской площади стала четвертой в рамках WeEnergy.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #электромобили #подзарядка
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