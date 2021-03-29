Инвестиции

12:05 29.03.2021

Concorde Capital с партнерами приобрел лицензию на добычу газа во Львовской области

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Concorde Capital с партнерами приобрел лицензию на добычу газа во Львовской области

Инвестгруппа Concorde Capital совместно с партнерами в конце января 2021 года приобрела лицензию на добычу газа на участке площадью 79 кв. км во Львовской области, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в группе.

"В планах – дальнейшая разработка месторождения и добыча", – отметили в Concorde Capital.

В группе уточнили, что запасы газа С1 (разведанные, изученные с детальностью, достаточной для получения исходных данных для составления технологической схемы разработки месторождения) составляют - 748 млн куб. м, С2 (предварительно оцененные: форма и размеры залежи, условия залегания, толщина и коллекторские свойства пластов, состав и свойства нефти, газа и конденсата определены в общих чертах по результатам геологических и геофизических исследований) – 12,1 млрд куб. м.

Согласно госреестру, глава Concorde Capital Игорь Мазепа вместе Иваном Олийныком и Олегом Ведмидем в долях 40:30:30 стали владельцами ООО "Навигатор Майницкое" через ООО "Села Энерджи" (оба – Киев).

Согласно реестру спецразрешений на пользование недрами "Навигатор Майницкое" имеет разрешение до 2036 года на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку Майницкой площади углеводородов (16 км на восток от г.Самбор) площадью 79 кв. км с последующей добычей нефти и газа. Первоначально разрешение было выдано в 2016 году ООО "Навигатор Комплект"

Помимо того, "Навигатор Майницкое" в конце февраля этого года получило лицензию НКРЭКУ на поставку природного газа.

В феврале 2020 года Мазепа, комментируя агентству "Интерфакс-Украина" создание компании Sela Energy XXI, сказал, что компания была создана как сервисная вместе с лучшими специалистами, ранее работавшими в дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины" "Укргазвыдобування". По его словам, эти специалисты имеют большой опыт применения технологии гидроразрывов и интенсификации добычи.

Concorde Capital – одна из ведущих украинских инвестгрупп, основанная в 2004 году. Предоставляет полный спектр международных брокерских и инвестиционных услуг. Используя различные финансовые инструменты, компания привлекла более $3 млрд для украинских компаний в сфере металлургии, автомобилестроения, недвижимости, а также химическом, нефтегазовом, сельскохозяйственном и фармацевтическом секторе.

Теги: #лицензия #concorde_capital
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