Китай просит Украину защитить китайских инвесторов в вопросе "Мотор Сичи"

Китай просит Украину надлежащим образом решать конфликтный вопрос вокруг покупки китайскими инвесторами акций ПАО "Мотор Сич", заявила спикер МИД Китая Хуа Чуньин (Hua Chunying) на брифинге, отвечая на вопрос российского госагентства о реакции на возможную национализацию предприятия по указу президента Украины.

"Китай просит украинскую сторону защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов в соответствии с законом и надлежащим образом решать соответствующие вопросы", – приводятся слова Чуньин в стенограмме брифинга от 25 марта на сайте МИД Китая.

Спикер уточнила, что МИД проинформирован о соответствующих документах по "Мотор Сичи".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 23 марта подписал указ, вводящий в действие непубличное решение Совета национальной безопасности и обороны от 11 марта этого года относительно акционерного общества "Мотор Сич", который является продолжением также непубличного указа от 1 марта 2018 года "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей".

В марте 2018 года бывший на то время главой межведомственной комиссии по вопросам ОПК при СНБО замминистра экономразвития и торговли Юрий Бровченко сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что принятые тогда меры были направлены на обеспечение стабильной работы всего авиапрома, включая ПАО "Мотор Сич". По его словам, открытое в сентябре 2017 года расследование Службы безопасности Украина (СБУ) о законности продажи контрольного пакета акций "Мотор Сичи" собственнику китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. было не завершено.

Спустя три года это расследование по-прежнему продолжается. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания 11 марта этого года заявил, что "Мотор Сич" будет возвращена украинскому народу. "Будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время", - сказал он.

Затем СБУ 20 марта сообщила, что Шевченковский райсуд Киева наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич" (Запорожье) и решил передать имущество в управление Нацагентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) для последующей передачи государственному управляющему. В такой роли себя сразу предложил госконцерн "Укроборонпром".

СБУ уточнила, что осуществляет досудебные расследования по "Мотор Сичи" по двум направлениям. Первое - по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ). Второе - по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 209, 212 и 364 УК Украины. В нем исследуются нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в свою очередь заявлял, что Китай требует от Украины защищать законные интересы китайских инвесторов в связи с решением о национализации предприятия "Мотор Сич", более 50% акций которого принадлежит китайским компаниям.

Китайские акционеры "Мотор Сичи" инициировали арбитраж против государства Украина в декабре 2020 года на $3,6 млрд. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года. Интересы китайских истцов представляют международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird.

По данным источника в правительстве Украины, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.