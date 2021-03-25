ЕИБ предоставил Правэкс Банк EUR30 млн кредитную линию для финансирования МСП

Европейский инвестиционный банк и Правэкс Банк подписали кредитное соглашение на сумму EUR30 млн с целью расширить доступ к финансированию для малых и средних предприятий (МСП) и компаний со средним уровнем капитализации в Украине, говорится в совместном релизе в четверг.

Согласно ему, кредит является частью усилий инициативы Европейского союза Team Europe по реагированию на последствия коронавирусного кризиса.

"Эта кредитная линия позволит поддержать наших клиентов из реальной экономики. Мы сможем предоставить им доступные кредиты, необходимые для смягчения экономических последствий пандемической кризиса, с которыми они столкнулись", – приводятся в сообщения слова главы правления Правэкс Банк Джанлуки Корриаса.

Правэкс-Банк основан в 1992 году. Единственным его акционером на начало 2020 года являлась Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов (6,539 млрд грн) Правэкс Банк занимал 26-е место среди 75 действовавших в стране банков.