Инвестиции

17:12 23.03.2021

Инвесторы с активами в $54 трлн сочли недостаточными меры компаний по достижению климатических целей

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Инвесторы с активами в $54 трлн сочли недостаточными меры компаний по достижению климатических целей

Хотя многие крупные мировые компании ставят перед собой амбициозные климатические цели, им необходимо еще многое сделать, чтобы достичь их, заявили в Climate Action 100+ по итогам первой оценки инициатив по достижению нулевых нетто-выбросов парниковых газов.

Climate Action 100+ объединяет более 575 инвесторов, имеющих под управлением активы объемом $54 трлн. В инициативе принимают участие 167 компаний, на которые приходится 80% мировых промышленных выбросов парниковых газов.

По данным организации, 83 из 159 оцениваемых компаний объявили о цели снизить нетто-выбросы до нуля к 2050 году или раньше. При этом цели 44 из них не покрывают всего объема выбросов.

Помимо этого, ни одна из компаний не представила полного плана реализации цели по достижению нулевых нетто-выбросов к 2050 году или раньше.

Climate Action 100+ отмечает необходимость определять более четкие краткосрочные и среднесрочные цели. Среди 107 компаний, которые установили цели в среднесрочной перспективе (2026-2035 гг.), лишь 21 удовлетворяет всем критериям. Помимо этого, лишь 8 из 75 компаний, ставящих перед собой краткосрочные климатические цели (до 2025 года), выполнили требования.

Только шесть компаний, включая RWE AG, Total SE и Repsol SA, объявили о намерении в будущем адаптировать свои капитальные расходы к долгосрочным целям по снижению выбросов.

Ни одна из исследуемых компаний не получила наиболее высоких оценок по всем девяти ключевым индикаторам и показателям.

В число компаний, цели которых оценивает Climate Action 100+, в частности, входят A.P. Moller Maersk, Airbus, Berkshire Hathaway Inc., BP Plc, United Airlines Holdings и Walmart Inc.

Теги: #климат #выбросы #инвесторы
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