Инвестиции

16:37 23.03.2021

Dragon Capital привлек $12,5 млн от ЕБРР для рефинансирования БЦ Grand, складов Diana Lux Logistic и "Терминал Харьков"

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Dragon Capital привлек $12,5 млн от ЕБРР для рефинансирования БЦ Grand, складов Diana Lux Logistic и "Терминал Харьков"

Инвестиционная компания Dragon Capital намерена частично рефинансировать бизнес-центр Grand (Киев), а также логистические комплексы Diana Lux Logistic (Бровары) и "Терминал Харьков" за счет кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере $12,5 млн, сообщила пресс-служба компании.

"Мы очень рады начать наше сотрудничество с ЕБРР в сфере устойчивых инвестиций в недвижимость. Этот кредит также позволит Dragon Capital расширить инвестиции в секторе коммерческой недвижимости, особенно в развитие наших двух индустриальных парков – M10 во Львове и Е40 в Киеве", – цитируется в пресс-релизе генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

Dragon Capital уже получила зеленые сертификаты на четыре здания своего портфеля (в том числе БЦ Grand) и рассчитывает удвоить их в 2021 году. Кроме того, договоры аренды на объекты компании отныне будут включать "зеленые параграфы" для минимизации влияния на окружающую среду.

Столичный БЦ Grand (арендная площадь – 9,1 тыс. кв. м), Diana Lux Logistic (15 тыс. кв. м) и "Терминал Харьков" (11,7 тыс. кв. м) были приобретены компанией в 2017-2019 годах.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвестгрупп Украины в сфере инвестиций и финансовых услуг. Предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Компания основана в 2000 году. Одно из ключевых направлений - инвестиции в рынок недвижимости. Управление портфелем коммерческой недвижимости осуществляет управляющая компания Dragon Capital Property Management. По состоянию на январь-2021 года под ее управлением находятся 29 объектов коммерческой недвижимости, включая 13 объектов офисной, шесть объектов торговой недвижимости и 10 логистических комплексов общей площадью 662 тыс. кв. м.

Теги: #ебрр #dragon_capital
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