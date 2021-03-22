Инвестиции

19:13 22.03.2021

Зеленский пригласил ЕБРР приобщиться к развитию инфраструктурных проектов и приватизации в Украине

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Зеленский пригласил ЕБРР приобщиться к развитию инфраструктурных проектов и приватизации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо пригласил финансовую организацию присоединиться к развитию инфраструктурных проектов и приватизации в Украине, сообщается на сайте главы государства.

"Очень важно поддерживать инфраструктурные проекты в Украине, ведь качественные дороги, мосты и социальная инфраструктура важны для каждого украинца. Благодаря инфраструктурным проектам мы создали 190 тысяч рабочих мест в то время, когда из-за пандемии COVID-19 многие теряли работу", - сказал Зеленский.

Глава государства также добавил, что и "приватизация сегодня является одним из приоритетов" и пригласил ЕБРР приобщиться к этому направлению.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы развития аграрного сектора Украины. "Целесообразно инвестировать в сельское хозяйство. Украине нужно немало инвестиций в модернизацию инфраструктуры орошения. Ее восстановление будет мощным шагом в развитии сельского хозяйства и Украины как игрока на международном аграрном рынке", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский проинформировал Одиль Рено-Бассо о продолжении реализации реформы правоохранительных органов, о подписании в Украине закона о создании Бюро экономической безопасности. Собеседники также обсудили реформу энергетического сектора, речь шла о реализации программ энергоэффективности, в частности, внедрении энергосберегающих технологий в жилищном хозяйстве.

Кроме того, стороны переговоров обсудили продолжение реформы финансового и банковского секторов Украины.

"Украина и ЕБРР связывают хорошие отношения и много важных проектов, в которые Украина вкладывает душу, а ЕБРР - веру и деньги. Мы считаем вас одним из стратегических финансовых партнеров. Для нас очень важны эти отношения", - сказал Зеленский.

В свою очередь, президент ЕБРР поприветствовал реформы, которые воплощаются в различных отраслях украинской экономики.

Во встрече приняли участие министр финансов Сергей Марченко, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко, советник руководителя Офиса главы государства Тимофей Милованов, председатель Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков.

Теги: #президент #ебрр #инфраструктура
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