Корейские инвесторы планируют инвестировать в развитие агросферы и бизнеса в Кировоградской области – меморандум

Глава Кировоградской областной администрации Андрей Назаренко и директор компании "POSCO INTERNATIONAL CORPORATION" Санг Мин Пак 19 марта подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий взаимовыгодное сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли и расширение инвестиций в Кировоградскую область, сообщает пресс-служба Кировоградской ОГА.

"Пять с половиной лет я работал в Сеуле, в посольстве Украины в Республике Корея, поэтому хорошо знаю эту страну, знаю ее традиции, и это очень мощная компания. И самое главное, что "Posco" знает об Украине. В 2019 году компания сделала мощную инвестицию, построив в Николаевской области терминал. Компания хочет его развивать. "Posco" интересны наземные элеваторы. Очень надеюсь, один из таких компания построит именно в Кировоградской области", - цитирует Назаренко пресс-служба ОГА.

Представитель корейской компании подчеркнул свою заинтересованность инвестициями, развитием бизнеса в Украине и сотрудничеством с Кировоградской ОГА.

"Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество", - добавил Санг Мин Пак.

Posco International - одна из крупнейших южнокорейского торговых компаний. Основными направлениями деятельности является торговля сельскохозяйственной продукцией, товарами металлургической и химической промышленности, а также реализация инвестиционных проектов в сфере энергетики.