Инвестиции

14:30 19.03.2021

В Украине создадут Национальный фонд инвестиций - указ

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В Украине создадут Национальный фонд инвестиций - указ

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует создание Национального фонда инвестиций с целью создания благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных проектов, развития международного экономического сотрудничества и повышения роста конкурентоспособности экономики Украины.

Соответствующий указ №103/2021 "О Национальном фонде инвестиций" опубликован на сайте главы государства в пятницу, 19 марта.

Согласно указу, Кабинету министров поручено в установленном порядке принять меры по созданию Национального фонда инвестиций и нормированию вопросов его деятельности, в частности, относительно определения направлений деятельности фонда, органов его управления и их полномочий, порядка формирования уставного капитала, источников формирования средств фонда, использования прибыли, осуществления контроля за деятельностью фонда, проведения независимого аудита.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #инвестиции #фонд
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