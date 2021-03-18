Инвестиции

12:26 18.03.2021

Фиала рассматривает возможность воспользоваться механизмом "инвестнянь" для запуска 2-х индустриальных парков

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Фиала рассматривает возможность воспользоваться механизмом "инвестнянь" для запуска 2-х индустриальных парков

Глава Dragon Capital Томаш Фиала рассматривает возможность использования механизма государственной поддержки крупных инвестпроектов (так называемый закон об "инвестнянях") для запуска двух индустриальных парков во Львове и неподалеку от Киева.

"Мы развиваем два индустриальных парка.... В этом году начинаем строить. Анализируем закон об "инвестнянях", возможно, воспользуемся. Какие основные препятствия в работе этих парков - это ГАСИ и подключение к электроэнергии", - сказал Фиала в ходе форума "Украина 30" в четверг.

Он отметил, что индустриальный парк неподалеку от Киева рассчитан на 200 тыс. кв. м, а во Львове расположен на 23 га.

"Реформа ГАСИ движется, но не закончена. Будем надеяться, что этот процесс будет декоррумпирован, что ГАСИ будет диджитализировано, и там не будут требовать $5-10 за квадратный метр. Это ускорит инвестиции", - отметил Фиала.

"Что касается прямых иностранных инвестиции, самых долгосрочных и качественных, я думаю, что в этом году хороший результат был бы на уровне $3 млрд", - добавил он.

Теги: #инвестняня #dragon_capital #фиала
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