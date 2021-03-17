"Укртрансгаз" планирует инвестировать в развитие газохранилищ до 2030г. 13,685 млрд грн

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), в среду одобрила проект плана развития газохранилищ на 2021-2030 гг. оператора ПХГ АО "Укртрансгаз", предусматривающий использование внутренних источников инвестирования в течение 10 лет, в объеме 13,685 млрд грн.

Согласно проекту плана, объем капитальных инвестиций в газохранилища до 2030 года должен составить 4,339 млрд грн, в дожимно-компрессорные станции (ДКС) - 8,283 млрд грн, в закупку техники и оборудования – 920 млн грн.

При этом в 2021 году общие капвложения планируются на уровне 727,3 млн грн.

Как следует из протокола открытого обсуждения плана, "проект плана развития был разработан на основании проведенного анализа текущего состояния ПХГ (подземных хранилищ газа – ИФ), перспектив развития ПХГ и ГТС (газотранспортных систем – ИФ) смежных государств, перспектив изменения объемов транспортировки газа потребителям Украины и объемов транзита".

В систему 12 подземных хранилищ АО "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).