Инвестиции

14:20 17.03.2021

"Укртрансгаз" планирует инвестировать в развитие газохранилищ до 2030г. 13,685 млрд грн

2 мин читать
"Укртрансгаз" планирует инвестировать в развитие газохранилищ до 2030г. 13,685 млрд грн

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), в среду утвердила план развития газохранилищ на 2021-2030 гг. Оператора газохранилищ АО "Укртрансгаз", предусматривающий использование внутренних источников инвестирования в течение 10 лет, в объеме 13,685 млрд грн.

Согласно проекту плана, объем капитальных инвестиций в газохранилища до 2030 года должен составить 4,339 млрд грн, в дожимно-компрессорные станции (ДКС) - 8,283 млрд грн, в закупку техники и оборудования – 920 млн грн.

При этом в 2021 году общие капвложения планируются на уровне 727,3 млн грн.

Как следует из протокола открытого обсуждения плана, "проект плана развития был разработан на основании проведенного анализа текущего состояния ПХГ (подземных хранилищ газа – ИФ), перспектив развития ПХГ и ГТС (газотранспортных систем – ИФ) смежных государств, перспектив изменения объемов транспортировки газа потребителям Украины и объемов транзита".

В систему 12 подземных хранилищ АО "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).

Теги: #укртрансгаз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:15 02.02.2021
"Укртрансгаз" начал прием заявок на распределение годовой мощности ПХГ

"Укртрансгаз" начал прием заявок на распределение годовой мощности ПХГ

10:43 15.09.2020
Геращенко: Оператор ГТС обязан срочно провести техническое обследование своих трубопроводов

Геращенко: Оператор ГТС обязан срочно провести техническое обследование своих трубопроводов

15:38 06.08.2020
Гендиректор "Укртрансгаза" Алексеенко ушел из компании

Гендиректор "Укртрансгаза" Алексеенко ушел из компании

16:12 24.06.2020
НКРЭКУ повысила тариф "Укртрансгаза" на хранение и закачку в ПХГ, снизила тариф на отбор

НКРЭКУ повысила тариф "Укртрансгаза" на хранение и закачку в ПХГ, снизила тариф на отбор

18:19 12.06.2020
"Укртрансгаз" инициировал 104 иска на 31 млрд грн по взысканию долгов за балансирование

"Укртрансгаз" инициировал 104 иска на 31 млрд грн по взысканию долгов за балансирование

12:17 12.05.2020
Украина довела запасы газа в ПХГ до 17 млрд куб. м

Украина довела запасы газа в ПХГ до 17 млрд куб. м

17:41 12.03.2020
Суд отменил арест счетов и имущества "Укртрансгаза"

Суд отменил арест счетов и имущества "Укртрансгаза"

12:39 05.02.2020
"Укртрансгаз" обратился к СНБО из-за ареста счетов и имущества компании

"Укртрансгаз" обратился к СНБО из-за ареста счетов и имущества компании

14:25 04.02.2020
Негативный небаланс на рынке природного газа по итогам 2019г. увеличился на 39%, достиг 44 млрд грн

Негативный небаланс на рынке природного газа по итогам 2019г. увеличился на 39%, достиг 44 млрд грн

11:18 03.02.2020
Суд утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" газа в ПХГ почти на 15 млрд грн

Суд утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" газа в ПХГ почти на 15 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство рассчитывает на привлечение миллиардов гривень за счет налоговой амнистии – премьер

Инвесторы из Китая, Кореи и Турции интересуются проектом высокоскоростного движения в Украине - глава "Укрзализныци"

Минэнерго приглашает инвесторов обсудить стимулы для новых генерирующих и балансирующих энергомощностей

Китайский инвестор "Мотор Сич" раскритиковал санкции Украины и заявил об исключении возможности примирения

Госгеонедр ожидает $10 млрд инвестиций в добычу критических и стратегических полезных ископаемых в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Global Emerging Markets Group инвестирует $31 млн в Eurohold, владеющий двумя СК в Украине

Правительство передало на приватизацию 8 госпредприятий

Ткаченко надеется получить полмиллиарда долларов дополнительных поступлений в Украину для копродукционной кооперации в кинематографе

Инфраструктурные и логистические проекты в Украине сохраняют инвестиционную привлекательность в 2021г – NAI Ukraine

Процесс продажи здания "Укрпошты" на Крещатике может занять от двух лет, компания будет дожидаться роста цен на недвижимость

Украина намерена нарастить приток ПИИ до $15 млрд в год с 2025 г.

Стриминговый стартап с украинскими корнями Organization.GG привлек $610 тыс. инвестиций на стадии pre-seed

Для создания индустриального парка с нуля требуется от $300 млн инвестиций - мнение

"Сентравис" привлекает в Укрэксимбанке EUR35 млн на финансирование инвестпрограммы

Правительство рассчитывает на привлечение миллиардов гривень за счет налоговой амнистии – премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА