Инвестиции

10:52 10.03.2021

Ткаченко надеется получить полмиллиарда долларов дополнительных поступлений в Украину для копродукционной кооперации в кинематографе

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Ткаченко надеется получить полмиллиарда долларов дополнительных поступлений в Украину для копродукционной кооперации в кинематографе

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко надеется на 500 млн долларов дополнительных поступлений в Украину из за границы для копродукционной кооперации в кинематографе на протяжении пяти лет.

"На протяжении пяти лет как минимум можем надеется на 500 млн долларов дополнительных поступлений из за границы для копродукционной кооперации", - сказал он на всеукраинском форуме "Украина 30" на тему: "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в среду.

Министр отметил, что стратегия министерства предусматривает создание экосистемы украинского кино.

Результатом такой работы должны стать успешные копродукционные проекты, которые реализуются в рамках соглашений о совместном кинопроизводстве, а пять регионов должны стать международными площадками для съемок.

Теги: #ткаченко #минкультуры #кинематограф
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