Инвестиции

14:16 09.03.2021

Инфраструктурные и логистические проекты в Украине сохраняют инвестиционную привлекательность в 2021г – NAI Ukraine

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Инфраструктурные и логистические проекты в Украине сохраняют инвестиционную привлекательность в Украине в 2021 году благодаря национальным проектам реконструкции, возможности концессии и прогнозам быстрого восстановления экономики.

Об этом сообщила компания NAI Ukraine в ходе презентации "Инвестиционная привлекательность украинского рынка" 2 марта на встрече NAI Global с участниками из 23-х сттран.

"Как новая инвестиционная возможность существуют многочисленные концессионные проекты инфраструктурных объектов, которые внедряются по всей Украине, такие как порты, автомагистрали, железнодорожные вокзалы. Также популярностью для иностранных инвестиций в 2020 году пользовался рынок логистической недвижимости, этот тренд остается актуальным и в 2021 году", – сообщила в ходе встречи менеджер по развитию бизнеса NAI Ukraine Ирина Харчук.

Так, в рамках анонсированной программы общенациональной реконструкции объектов инфраструктуры, в поисках международных подрядчиков и консультантов находятся региональные аэропорты, отметила эксперт.

Кроме того, Украина, начиная с третьего квартала 2020 года, часто рассматривается зарубежными компаниями для размещения производств. Несмотря на падение на 10-15%, объемы сельскохозяйственной и промышленной отраслей остаются значительными.

Руководитель отдела консалтинга NAI Ukraine, Марина Гуревич, подводя итоги 2020 года, сообщила, что отрасль розничной торговли в прошлом году сохранила один из самых высоких в Европе показателей роста – до 10% в гривне и 5% в долларе по сравнению с 2019 годом.

Также благодаря легализации азартных игр и старту выдачи лицензий на ведение игорного бизнеса возрастает спрос на отельный девелопмент, что открывает возможности развития в стране для международных операторов, отмечают в компании NAI.

По словам Марины Гуревич, реформирование экономики и присутствие на украинском рынке международных консалтинговых компаний является важным показателем привлекательности страны для зарубежных инвесторов.

"Это обеспечивает стабильную платформу для успешной работы в долгосрочной бизнес перспективе", – сказала Гуревич.

Компания NAI Ukraine основана в 2016 году, является украинским представительством сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global, компании №3 в мировом рейтинге консалтинговых компаний и недвижимости 2020.

NAI Global владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с общим штатом до 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем сделок компании составляет более $45 млрд. В управлении компании находится более 38 млн кв. м. также компания является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая управляет порядка $150 млрд.

Теги: #недвижимость #nai_ukraine
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