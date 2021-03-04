Для создания индустриального парка с нуля требуется от $300 млн инвестиций - мнение

Строительство индустриального парка с нуля, включая создание 10 производств и пяти логистических комплексов, подключение к коммуникациям и благоустройство территории оценивается от $300 млн, сообщил "Интерфакс-Украина" председатель правления бизнес-клуба The Wall Виталий Грусевич.

"Большую часть расходов составляет подключение к коммуникациям и благоустройство территории", - сказал он.

Эксперт считает, что снизить стоимость может бесплатное присоединение индустриальных парков к электрическим сетям как малых систем распределения. Такая инициатива прописана в недавно одобренном Кабмином законопроекте.

По словам Грусевича, снизить инвестиции в создание индпарков может также использование старых промышленных территорий и заводов (brownfield). "Ремонт и замена существующих коммуникаций могут составить около 25-30 млн грн. Такие промышленные территории преимущественно расположены недалеко от городов, имеют в доступности железную дорогу, аэропорт и удобную транспортную развязку. Также у них может быть выход к речным или даже морским портам. Вся эта инфраструктура необходима для правильного функционирования парка и важна для инвестора", - сказал он.

В частности, как brownfield развивается индустриальный парк на территории бывшего арматурного завода в Ивано-Франковске. "Сделать здесь инвестзону стало очень положительным решением для экономики города", - считает эксперт.