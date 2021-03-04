"Сентравис" привлекает в Укрэксимбанке EUR35 млн на финансирование инвестпрограммы

Государственный Укрэксимбанк (Киев) открыл долгосрочный кредитный лимит ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн" (Centravis Production Ukraine), входящему в холдинг Centravis Ltd., на сумму EUR35 млн, что в эквиваленте составляет 1 млрд 177,477 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе "Сентрависа" в четверг, компания намерена направить эти средства на выпуск новых видов бесшовных труб, внедрение экологических и энергосберегающих технологий и дальнейшую модернизацию производства.

"Банк открыл кредитный лимит в размере EUR35 млн сроком на пять лет для поддержания высокой конкурентоспособности продукции на мировых рынках, своевременного и полномасштабного выполнения инвестиционной программы, направленной на развитие продаж продуктов с высокой добавленной стоимостью", - отметил директор департамента корпоративного бизнеса частного сектора Укрэксимбанка Александр Иснюк, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь финансовый директор "Сентрависа" Александр Жозеф добавил, что привлечение средств в Укрэксимбанке усилит финансовую устойчивость компании и даст возможность ежегодно инвестировать, по меньшей мере, EUR7 млн в разработку и выпуск новых продуктов.

"Поскольку мы работаем с мировыми топ-брендами, нужно действовать на опережение, держать фокус на эффективности и клиентском сервисе. Считаем, сотрудничество с Укрэксимбанком - классическая win-win история для Украины. Наше предприятие экспортирует более 98% своей продукции, объем валютной выручки составляет около EUR150 млн. Это помогает улучшить внешнеторговое сальдо Украины и усилить присутствие made in Ukraine на мировом рынке", - констатировал Жозеф.

В пресс-релизе напоминается, что, несмотря на резкий спад экономики за пандемии коронавируса, "Сентравис" по итогам 2020 года сохранил устойчивые позиции среди лучших мировых производителей бесшовных труб. Объем производства составил 19,05 тыс. тонн. Компания вдвое увеличила EBITDA по сравнению с 2019 годом - до EUR14 млн.

Как сообщалось, решение привлечь кредит на EUR35 млн ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн" приняло собрание акционеров 18 февраля текущего года. При этом компания в качестве залога передает имущество на сумму 2 млрд 655,980 млн грн. Стоимость активов эмитента, согласно данным последней годовой финансовой отчетности, составляет 4 млрд 626,745 млн грн. Соотношение рыночной стоимости имущества или услуг, являющихся предметом сделки, к стоимости активов эмитента, по данным последней годовой финансовой отчетности, - 25%.

"Сентравис" - один из крупнейших мировых производителей бесшовных нержавеющих труб, основан в 2000 году. Его производственные мощности расположены в Никополе (Днепропетровская обл.).

"Сентравис" входит в топ-10 мировых игроков, поставляет продукцию Thyssenkrupp, BMW, Alstom, Linde, Samsung, Volkswagen и другим компаниям. На предприятии работает более 1400 сотрудников.

Холдинг Centravis Ltd. создан на базе ЗАО "Никопольский завод нержавеющих труб", сервисных и торговых компаний ООО "Производственно-коммерческое предприятие "ЮВИС". Его акционерами являются члены семьи Атанасовых.

В собственности Centravis Ltd. находится 100% акций ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн".

Укрэксимбанк, единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов (246,877 млрд грн) Укрэксимбанк занимал 3-е место среди 73 действовавших в стране банков.