Инвестиции

14:08 04.03.2021

"Сентравис" привлекает в Укрэксимбанке EUR35 млн на финансирование инвестпрограммы

3 мин читать
"Сентравис" привлекает в Укрэксимбанке EUR35 млн на финансирование инвестпрограммы

Государственный Укрэксимбанк (Киев) открыл долгосрочный кредитный лимит ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн" (Centravis Production Ukraine), входящему в холдинг Centravis Ltd., на сумму EUR35 млн, что в эквиваленте составляет 1 млрд 177,477 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе "Сентрависа" в четверг, компания намерена направить эти средства на выпуск новых видов бесшовных труб, внедрение экологических и энергосберегающих технологий и дальнейшую модернизацию производства.

"Банк открыл кредитный лимит в размере EUR35 млн сроком на пять лет для поддержания высокой конкурентоспособности продукции на мировых рынках, своевременного и полномасштабного выполнения инвестиционной программы, направленной на развитие продаж продуктов с высокой добавленной стоимостью", - отметил директор департамента корпоративного бизнеса частного сектора Укрэксимбанка Александр Иснюк, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь финансовый директор "Сентрависа" Александр Жозеф добавил, что привлечение средств в Укрэксимбанке усилит финансовую устойчивость компании и даст возможность ежегодно инвестировать, по меньшей мере, EUR7 млн в разработку и выпуск новых продуктов.

"Поскольку мы работаем с мировыми топ-брендами, нужно действовать на опережение, держать фокус на эффективности и клиентском сервисе. Считаем, сотрудничество с Укрэксимбанком - классическая win-win история для Украины. Наше предприятие экспортирует более 98% своей продукции, объем валютной выручки составляет около EUR150 млн. Это помогает улучшить внешнеторговое сальдо Украины и усилить присутствие made in Ukraine на мировом рынке", - констатировал Жозеф.

В пресс-релизе напоминается, что, несмотря на резкий спад экономики за пандемии коронавируса, "Сентравис" по итогам 2020 года сохранил устойчивые позиции среди лучших мировых производителей бесшовных труб. Объем производства составил 19,05 тыс. тонн. Компания вдвое увеличила EBITDA по сравнению с 2019 годом - до EUR14 млн.

Как сообщалось, решение привлечь кредит на EUR35 млн ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн" приняло собрание акционеров 18 февраля текущего года. При этом компания в качестве залога передает имущество на сумму 2 млрд 655,980 млн грн. Стоимость активов эмитента, согласно данным последней годовой финансовой отчетности, составляет 4 млрд 626,745 млн грн. Соотношение рыночной стоимости имущества или услуг, являющихся предметом сделки, к стоимости активов эмитента, по данным последней годовой финансовой отчетности, - 25%.

"Сентравис" - один из крупнейших мировых производителей бесшовных нержавеющих труб, основан в 2000 году. Его производственные мощности расположены в Никополе (Днепропетровская обл.).

"Сентравис" входит в топ-10 мировых игроков, поставляет продукцию Thyssenkrupp, BMW, Alstom, Linde, Samsung, Volkswagen и другим компаниям. На предприятии работает более 1400 сотрудников.

Холдинг Centravis Ltd. создан на базе ЗАО "Никопольский завод нержавеющих труб", сервисных и торговых компаний ООО "Производственно-коммерческое предприятие "ЮВИС". Его акционерами являются члены семьи Атанасовых.

В собственности Centravis Ltd. находится 100% акций ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн".

Укрэксимбанк, единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов (246,877 млрд грн) Укрэксимбанк занимал 3-е место среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #укрэксимбанк #кредит #сентравис
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:08 03.03.2021
Укрэксимбанк погасил еврооблигации на 4,05 млрд грн

Укрэксимбанк погасил еврооблигации на 4,05 млрд грн

16:56 25.02.2021
ЕБРР выделит "Кернел" до $80 млн в рамках синдицированного кредита

ЕБРР выделит "Кернел" до $80 млн в рамках синдицированного кредита

12:45 11.02.2021
Ощадбанк и Укрэксимбанк в ноябре-декабре выделили почти 900 млн грн кредитов шести городам

Ощадбанк и Укрэксимбанк в ноябре-декабре выделили почти 900 млн грн кредитов шести городам

14:30 09.02.2021
"Киевводоканал" намерен привлечь EUR35 млн кредита у правительства Франции на реконструкцию инфраструктуры

"Киевводоканал" намерен привлечь EUR35 млн кредита у правительства Франции на реконструкцию инфраструктуры

19:23 01.02.2021
Goodvalley привлек EUR140 млн для рефинансирования долга до мая 2021 года

Goodvalley привлек EUR140 млн для рефинансирования долга до мая 2021 года

17:40 15.01.2021
Правительство склоняется поровну распределить между "Энергоатомом" и ВИЭ-генерацией 10,25 млрд кредита "Укрэнерго" под госгарантии – премьер

Правительство склоняется поровну распределить между "Энергоатомом" и ВИЭ-генерацией 10,25 млрд кредита "Укрэнерго" под госгарантии – премьер

11:50 12.01.2021
"Эпицентр К" привлек кредит итальянского UniCredit на EUR9,3 млн на техоснащение завода керамплитки в Киевской области

"Эпицентр К" привлек кредит итальянского UniCredit на EUR9,3 млн на техоснащение завода керамплитки в Киевской области

18:56 05.01.2021
ЕИБ предоставит EUR30 млн кредита Правэкс Банку для финансирования развития малых и средних предприятий

ЕИБ предоставит EUR30 млн кредита Правэкс Банку для финансирования развития малых и средних предприятий

17:56 04.01.2021
Deutsche Bank в конце 2020г одолжил Украине $340,7 млн - Минфин

Deutsche Bank в конце 2020г одолжил Украине $340,7 млн - Минфин

15:10 04.01.2021
Укрэксимбанк предоставил почти 3 млрд грн финансирования на строительство ГП "Антонов" трех самолетов Ан-178 для армии

Укрэксимбанк предоставил почти 3 млрд грн финансирования на строительство ГП "Антонов" трех самолетов Ан-178 для армии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство рассчитывает на привлечение миллиардов гривень за счет налоговой амнистии – премьер

Инвесторы из Китая, Кореи и Турции интересуются проектом высокоскоростного движения в Украине - глава "Укрзализныци"

Минэнерго приглашает инвесторов обсудить стимулы для новых генерирующих и балансирующих энергомощностей

Китайский инвестор "Мотор Сич" раскритиковал санкции Украины и заявил об исключении возможности примирения

Госгеонедр ожидает $10 млрд инвестиций в добычу критических и стратегических полезных ископаемых в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство рассчитывает на привлечение миллиардов гривень за счет налоговой амнистии – премьер

H&M откроет первый магазин в Харькове в ТРЦ Nikolsky

"Метинвест" в 2020 г направил более $200 млн на экопроекты и планирует рост инвестиций в 2021г – гендиректор

"Кернел" инвестирует $169 млн в когенерационные установки на МЭЗ

Рада приняла поправки в Налоговый и Таможенный кодексы для закона об инвестнянях

Госпрограмма на 3-5 лет по закупке пассажирских вагонов поможет привлечь международные компании - "Укрзализныця"

Закон об инвестнянях необходимо быстро подкрепить правками в Налоговый и Таможенный кодексы

"Эпицентр К" планирует инвестировать $2 млрд в течение двух лет во все направления группы

Инвестиции в инфраструктуру курорта "Буковель" достигли $400 млн – совладелец

"Укрэнерго" планирует в 2021г. увеличить инвестиции в электросети на 40%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА