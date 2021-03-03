H&M откроет первый магазин в Харькове в ТРЦ Nikolsky

Шведский ритейлер H&M откроет первый магазин в Харькове в мае 2021 года в новом ТРЦ Nikolsky, расширив сеть в Украине до шести торговых точек, сообщили в пресс-службе ритейлера.

Общая площадь магазина составляет 2,1 тыс. кв. м, из которых около 1,7 тыс. кв. м – торговая зона. Это шестой магазин сети в Украине и первый за пределами столицы.

"Мы видим высокий интерес к бренду H&M в регионах и поэтому рады объявить об открытии магазина в ТРЦ Nikolsky в Харькове. Я уверена, харьковчане по достоинству оценят как широкий ассортимент товаров, так и современную концепцию магазина", – сообщила региональный менеджер H&M в Украине и Восточной Европе Доминик Фантачино.

Как сообщил H&M, пространство магазина будет отличаться от других магазинов сети в Украине обновленной интерьерной концепцией. Покупателей ожидает широкий ассортимент женской, мужской, подростковой и детской одежды.

"Арендатор уже принял помещение и активно ведет работы", – отметил операционный директор Budhouse Group Максим Гаврюшин.

ТРЦ Nikolsky расположен в центре Харькова, на ул.Пушкинской, 2. Общая площадь торгового центра - 106 тыс. кв. м, торговая – 53 тыс. кв. м. Паркинг рассчитан на 700 машиномест.

В ТРЦ уже подписаны договора аренды с представителями группы Inditex, Argo, MD Fashion, MTI, Nike, Puma, FLO, "Сiльпо", Multiplex, Sport Life и др.

Открытие ТРЦ Nikolsky запланировано на весну 2021 года. Девелопер проекта – Budhouse Group. Компания выступает собственником и девелопером коммерческой, офисной, гостиничной и жилой недвижимости в Киеве, Черкассах Херсоне, Одессе, Харькове и Запорожье.

Шведская компания Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, открыл первый магазин в Украине в 2018 году.

Как указывается в отчете компании, за девять месяцев 2020 финансового года (ФГ) H&M увеличил выручку на 10% – до 156 млн шведских крон (142 млн шведских крон за 9 мес.-2019 ФГ), тогда как рост продаж в гривне составил 5%.

Как сообщалось, H&M 11 июня 2020 года открыл четвертую торговую точку в Украине в столичном ТРЦ Dream Town и 1 августа – пятую, в ТРЦ Retroville.

ООО "Эйч энд эм хеннес энд мауриц" создано в 2013 году. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром является Стефан Перссон (Швеция). Уставный капитал компании составляет 696,9 тыс. грн.