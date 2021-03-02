Инвестиции

13:32 02.03.2021

Рада приняла поправки в Налоговый и Таможенный кодексы для закона об инвестнянях

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Рада приняла поправки в Налоговый и Таможенный кодексы для закона об инвестнянях

Верховная Рада приняла в целом поправки в Налоговый кодекс (законопроект №3761) и изменения в Таможенный кодекс (№3762), необходимые для имплементации закона о поддержке крупных инвестпроектов ("закон об инвестнянях").

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за данные законопроекты во втором чтении с технико-юридическими правками проголосовали 246 и 256 народных депутатов соответственно при необходимых 226 голосах.

Законопроект с поправками в Налоговый кодекс предлагает освобождение от налогообложения НДС операций по импорту товаров, которые ввозятся инвесторами со значительными инвестициями по перечню и объемам, которые определяет Кабинет министров.

Как отметил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, льготные условия для таких проектов устанавливаются на срок 15 лет.

"Речь идет не о льготе на 15 лет, а про льготы, которые могут быть предоставлены на протяжении 15 лет реализации этого проекта. При этом налог на прибыль - не более чем на пять лет. А все льготы вместе размером до 30% суммы инвестиции", – сказал он с трибуны парламента, представляя законопроекты.

Закон о господдержке инвестиций предлагает освобождение от уплаты отдельных налогов проекты с инвестициями от EUR20 млн. Сумма поддержки государства может составить до 30% суммы инвестиций. Инвестор может получить особые условия при обеспечении не менее 80 новых рабочих мест. Уровень зарплаты сотрудников должен быть на 15% выше средней по выбранному виду деятельности в регионе инвестирования.

Теги: #таможня #налоги #инвестняня #закон #рада
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