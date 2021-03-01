Закон об инвестнянях необходимо быстро подкрепить правками в Налоговый и Таможенный кодексы

Компании из Национального инвестиционного совета при президенте Украины рассматривают новые проекты в рамках принятого недавно закона о господдержке крупных инвестпроектов (т.н. закон "об инвестнянях"), однако необходимо подкрепить его правками в Налоговый и Таможенный кодексы и подзаконной базой, заявила руководитель Офиса Нацинвестсовета Ольга Магалецкая.

"Чтобы этот закон не остался только на бумаге, необходимо принять еще два - №3761 и №3762: изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, поскольку именно там прописано, какие конкретные налоговые льготы будут предоставляться инвесторам", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, оба законопроекта уже приняты в первом чтении и одобрены комитетом Верховной Рады для окончательного принятия. "Я не слышала о каких-либо проблемах с их принятием", – отметила Магалецкая.

Она добавила, что МВФ не выступал публично против этого закона и все планируемые налоговые льготы согласовывались с Министерством финансов.

Магалецкая указала, что подписанный закон о поддержке инвестпроектов со значительными инвестициями – рамочный, поэтому Минэкономики должно за полгода написать, согласовать и принять нормативные акты для его реализации. "И они уже начали этот процесс. Мы с командой будем участвовать в разработке этих подзаконных актов", – сообщила руководитель Офиса Нацинвестпроекта.

По ее мнению, большого влияния от принятия закона о господдержке инвестпроектов не стоит ждать в этом году.

"Первые компании только начнут свои проекты, а, следовательно, инвестиции - в строительство, завоз нового оборудования - пойдут в следующем году. Было бы очень круто, чтобы это произошло уже в 2021 году, но это надо, чтобы Минэкономики быстро запустило всю подзаконную нормативную базу и начало подписывать инвестдоговоры с инвесторами", – указала Магалецкая.

Она также не согласилась с предположением, что в ожидании вступления всех льгот в силу инвесторы будут воздерживаться от инвестиций. В частности, по ее словам, в случае планируемого строительства завода лыж Head из всего набора льгот, который есть, компания может претендовать лишь на льготы по налогу на прибыль на пять лет, потому что находится на территории индустриального парка.

"То есть, для них выбор: или полтора года ждать и терять прибыль, или запускаться сейчас. Это просто нужно просчитать. Думаю, что для Head этот закон не будет таким "сдерживателем", – считает Магалецкая.

Относительно дискуссии, нужны ли вообще инвесторам такие льготы, она подчеркнула, что нужны. В недавнем опросе инвесторов в Украину, которые провели консультанты, 71% респондентов сказали, что наличие инвестиционных стимулов от государства положительно повлияло бы на принятие ими решения инвестировать в Украину. Непосредственно они назвали наличие налоговых стимулов и таможенного послабления, добавила глава Офиса Нацинвестсовета. Она напомнила, что в подписанном законе – освобождение от НДС и пошлины при ввозе нового оборудования, а также освобождение от уплаты налога на прибыль на пять лет.

"Также инвесторы отмечали, что упрощение получения земли было бы очень круто для реализации проектов. И мы заложили эти нормы в закон. Например, для Black Iron (проект строительства железорудного горно-обогатительного комбината - ИФ) этот закон очень положительный, поскольку он дает возможность упрощенного получения земли, а именно это было проблемой для реализации этого проекта последние годы", – отметила Магалецкая.

По ее словам, Офис Нацинвестсовета сейчас точечно консультирует некоторых инвесторов, которые обращаются за разъяснениями, как потом руководствоваться этим законом.



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