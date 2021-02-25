Инвестиции

12:32 25.02.2021

Инвестиции в инфраструктуру курорта "Буковель" достигли $400 млн – совладелец

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Инвестиции в инфраструктуру курорта "Буковель" достигли $400 млн – совладелец

Инвестиции в инфраструктуру горнолыжного курорта "Буковель" в 2020 году составили $15 млн, а в целом с 2002 года в него инвестировано $400 млн, сообщил совладелец "Буковели" Александр Шевченко агентству "Интерфакс-Украина".

"Нам удалось удержать посещаемость на уровне прошлого года, несмотря на ковидокризис, прежде всего благодаря широкому и гибкому предложению", - сказал Шевченко на форуме "Украина.30".

По его словам, средние затраты туриста тоже не изменились – около EUR150 в сутки, однако "можно найти место размещения от 50 грн в день, многие скипасы покупали заранее: летом они были по акции с 50% скидкой".

Шевченко заявляет, что благодаря "Буковелю" создано более 50 тыс. мест размещения, а в туристической отрасли занято более 100 тыс. местных жителей.

Он также сообщил о готовности подключиться к реконструкции аэропорта в Ивано-Франковске, что позволило бы улучшить качество курорта.

"Мы готовы включиться в реконструкцию доступными нами силами, инвестировать собственные средства в терминал. Учитывая государственную монополию на полосу, готовы предложить свое участие и в восстановлении ее", - сказал совладелец "Буковеля" агентству. По его словам, обновление и достройка взлетно-посадочной полосы позволила бы обеспечить Ивано-Франковск международными воздушными воротами и повысить привлекательность региона для иностранных туристов.

ГК "Буковель" отсчитывает свою историю с 2000 года, когда между ООО "Скорзонера" и фирмой "Горизонт АЛ" было заключено соглашение о создании круглогодичного рекреационного комплекса. В конце 2001 года были проведены стартовые работы по запуску первой канатной дороги комплекса — подъемника длиной 691 м на северном склоне горы Буковель.

В декабре 2016 года в результате национализации ПриватБанка около двух третей горнолыжной инфраструктуры курорта "Буковель" перешла в собственность государства, а одна треть приходится на ООО "Скорзонера". В марте 2020 банк заявлял о готовности выставить государственную долю на продажу.

Теги: #инвестиции #буковель
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