Инвестиции

09:05 23.02.2021

Creatio привлекла $68 млн миноритарных инвестиций

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Ведущий производитель low-code платформы для управления процессами и CRM — группа компаний Creatio (в состав которой входит Terrasoft), привлекла миноритарные инвестиции в размере $68 млн, отмечается в сообщении компании.

Лид-инвестором выступил фонд Volition Capital, который инвестирует в быстрорастущие технологические компании, развивающие бизнес в Северной и Латинской Америке. Соинвестором выступил фонд Horizon Capital, обладающий более чем 25-летним опытом поддержки растущих компаний в странах Европы.

В Creatio подчеркивают, что команда, менеджмент и стратегия компании, а также видение продуктов остаются неизменными.

Полученные средства будут направлены на укрепление лидирующих позиций Creatio на глобальном рынке low-code решений для управления процессами и CRM, в том числе усиление R&D и развитие партнерской экосистемы в 110 странах мира.

«Мы видим будущее, в котором каждый сможет автоматизировать бизнес-идеи за считанные минуты, — отметила Катерина Костерева, сооснователь и CEO Creatio. — Сейчас для бизнес- и IT-лидеров критически важно не упустить время и с помощью технологий трансформировать свои организации в low-code-компании. Полученные инвестиции помогут нам еще быстрее воплощать в жизнь наше видение — создавать мир, в котором любая компания сможет с легкостью автоматизировать, менять и улучшать свои бизнес-процессы».

Управляющий партнер Volition Capital Шон Кантуэлл в свою очередь подчеркнул, что рынок low-code платформ для управления процессами и CRM имеет колоссальный потенциал роста.

В Creatio отмечают, что по прогнозам аналитиков, объем мирового рынка low-code платформ до 2030 года достигнет $187 млрд.

«Мы очень рады началу партнерства с командой Creatio. Мы уверены, что у Creatio есть всё необходимое для выполнения своих амбициозных планов роста — первоклассная и преданная своим клиентам команда, инновационный продукт и последовательность в реализации целей», - отметила основательница и СЕО Horizon Capital Елена Кошарна.

Terrasoft — производитель low-code платформы Creatio для управления бизнес-процессами и CRM. Входит в группу компаний Creatio, штат которой насчитывает 600+ сотрудников, а клиенты и партнеры представлены в 110+ странах мира. По оценкам Gartner и Forrester, программные продукты Creatio занимают лидирующие позиции на различных IT-рынках.

Volition Capital — инвестиционная компания, которая управляет активами на сумму более $1,1 млрд и работает на рынке Северной Америки. Volition преимущественно инвестирует в быстрорастущие технологические компании и отдает предпочтение тем, кто продемонстрировал быструю динамику роста и стремится к достижению лидерства на рынке.

Volition Capital в 2019 году привлекла в общей сложности $600 млн для увеличения своего портфеля, состоящего из 26 технологических и потребительских компаний. В частности, за счет этих средств компания наполнила свой основной фонд Volition Capital Fund IV на сумму $400 млн, направив еще $200 в Volition Capital Select Fund I, предназначенный для финансирования наиболее перспективных портфельных компаний Volition.

Фонд Emerging Europe Growth Fund IІI (EEGF IІI) находится под управлением инвестиционной компании Horizon Capital.

Horizon Capital — ведущая инвестиционная компания в Центральной и Восточной Европе, которая управляет четырьмя фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами более $850 млн, среди которых WNISEF (с капиталом $150 млн), EEGF ($132 млн), EEGF II ($370 млн) и EEGF IІI ($200 млн). Средства указанных фондов инвестируются компанией в проекты в Украине, Молдове и Беларуси.

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