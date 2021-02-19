Инвестиции

14:22 19.02.2021

TIU Canada оспорит решение суда об отключении СЭС в Никополе

2 мин читать
TIU Canada оспорит решение суда об отключении СЭС в Никополе

ООО "Экотехник Никополь" (TIU Canada) оспорит решение Хозяйственного суда Киева, который отклонил требования компании к АО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ), отключивший ее СЭС 10,5 МВт от электросети в марте 2020 года.

"TIU Canada объявила о намерении подать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции по делу против НЗФ о нелегальном отключении электростанции. Такие действия обусловлены решением Киевского хозяйственного суда от 26 января, который вынес решение в пользу НЗФ, несмотря на значительное количество доказательств, которые были представлены юридической командой компании", - указано в пресс-релизе.

В TIU Canada отметили, что подобное решение суда – не единственный случай для международных инвесторов в Украине, что приводит к сокращению прямых иностранных инвестиций в страну из-за отсутствия верховенства права и распространения коррупции.

"Украинцы и иностранные инвесторы устали от олигархии и несправедливости. Евроатлантические стремления украинского народа никогда не принесут плодов, если администрация не проведет настоящую судебную реформу и полную деолигархизацию экономики и власти. На сегодняшний день усилия государства недостаточны и бесполезны против закрепленных интересов, которые регулярно ухудшают эффективность деятельности украинских институтов - судебных или бюрократических", - отметил президент TIU Canada Майкл Юркович.

Как сообщалось, солнечная станция мощностью 10,5 МВт была отключена НЗФ от электросети в марте 2020 года. В TIU Canada отмечали, что НЗФ воспользовался тем, что СЭС подключена к расположенной на его территории подстанции, а необходимость отключения объяснил проведением ремонтных работ. Отключение нанесло компании свыше EUR1,5 млн убытков, которые продолжают расти.

TIU Canada работает в Украине с 2016 года. Компания ввела в эксплуатацию СЭС 10,5 МВт в Никополе в январе 2018 года, СЭС 11 МВТ в Николаевской области – в апреле 2019 года. Кроме того, TIU Canada запустила СЭС 33 МВт в Одесской области. Инвестиции компании в солнечную энергетику, ставшей первым инвестором в Украине в рамках Канадско-Украинского соглашения о зоне свободной торговли (CUFTA), составили свыше $65 млн.

Никопольский завод ферросплавов контролируют группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе – Днепр).

Теги: #нзф #tiu_canada #сэс #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:25 19.02.2021
Апелляционный суд продолжит рассмотрение дела о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса" 19 марта

Апелляционный суд продолжит рассмотрение дела о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса" 19 марта

11:30 19.02.2021
Оглашение приговора Стерненко перенесли на следующую неделю

Оглашение приговора Стерненко перенесли на следующую неделю

16:09 18.02.2021
Печерский суд отложил до 1 марта рассмотрение ходатайства по спецрасследованию в отношении Януковича

Печерский суд отложил до 1 марта рассмотрение ходатайства по спецрасследованию в отношении Януковича

11:40 18.02.2021
ПриватБанк требует отвода судьи Погребного от рассмотрения дела об обжаловании решения о выплате банком компаниям Суркисов $350 млн

ПриватБанк требует отвода судьи Погребного от рассмотрения дела об обжаловании решения о выплате банком компаниям Суркисов $350 млн

01:42 18.02.2021
Суд оставил подозреваемого в подготовке убийства чиновника СБУ под стражей

Суд оставил подозреваемого в подготовке убийства чиновника СБУ под стражей

13:33 17.02.2021
Верховный суд оставил без движения для устранения недочетов один из исков телеканала

Верховный суд оставил без движения для устранения недочетов один из исков телеканала

12:43 17.02.2021
Киевская прокуратура направила в суд дело организатора убийства Окуевой

Киевская прокуратура направила в суд дело организатора убийства Окуевой

11:55 17.02.2021
Суд разрешил спецрасследование относительно руководителя киевской милиции времен Майдана

Суд разрешил спецрасследование относительно руководителя киевской милиции времен Майдана

10:22 17.02.2021
Дело "луцкого террориста" направлено в суд

Дело "луцкого террориста" направлено в суд

20:25 16.02.2021
Научно-консультативный совет Верховного Суда пришел к выводу об отсутствии у ПриватБанка права обжаловать решения суда о $350 млн Суркисам - источник

Научно-консультативный совет Верховного Суда пришел к выводу об отсутствии у ПриватБанка права обжаловать решения суда о $350 млн Суркисам - источник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэнерго приглашает инвесторов обсудить стимулы для новых генерирующих и балансирующих энергомощностей

Китайский инвестор "Мотор Сич" раскритиковал санкции Украины и заявил об исключении возможности примирения

Госгеонедр ожидает $10 млрд инвестиций в добычу критических и стратегических полезных ископаемых в Украине

Китайские инвесторы и "МС-4" Ярославского созывают собрание акционеров "Мотор Сич" на 31 января

Рада приняла закон об инвестнянях для проектов от EUR 20 млн, ответственным может стать UkraineInvest

ПОСЛЕДНЕЕ

КГГА утвердила инвестиционную программу "Киевтеплоэнерго" на 181,1 млн грн на 2021г

Законопроект о защите инвесторов в жилую недвижимость зарегистрирован в Раде

Кабмин уполномочил UkraineInvest сопровождать проекты со значительными инвестициями

Зеленский предложил одному из крупнейших портовых операторов в мире увеличить инвестиции в украинские порты

«Большая стройка» помогла вывести строительную отрасль Украины в «плюс» по итогам кризисного года – эксперты

Чешская оружейная компания CZG покупает американскую Colt

ЕК расширит программу техпомощи Украине на EUR800тыс. в рамках сотрудничества в сфере критического сырья

Зеленский подписал закон о господдержке крупных инвестпроектов

"Киевводоканал" намерен привлечь EUR35 млн кредита у правительства Франции на реконструкцию инфраструктуры

Минэнерго приглашает инвесторов обсудить стимулы для новых генерирующих и балансирующих энергомощностей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА