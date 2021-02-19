КГГА утвердила инвестиционную программу "Киевтеплоэнерго" на 181,1 млн грн на 2021г

Киевская горгосадминистрация утвердила инвестиционную программу коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 2021 год на общую сумму 181,1 млн грн.

Соответствующее распоряжение КГГА №321 от 18 февраля обнародовано на ее сайте.

Согласно ему, около 85% средств программы будет направлено на меры по снижению удельных потерь и потерь ресурсов, в том числе замену ветхих участков теплосетей (около 145 млн грн). В частности, выделены средства на реконструкцию участков теплосетей по ул.Леваневского, ул.Вадима Гетьмана, ул. Набережно-Луговой и Набережно-Хрещатицкой, а также подключение котелен к теплосетям по ул. Кудрявской и Кудрявском спуске.

Кроме того, 8,3% общей суммы программы предусмотрено на модернизацию и закупку транспортных средств спецназначения (15 млн грн), 2% – на развитие информационных технологий. При этом в программе отсутствует финансирование на меры по повышению экологической безопасности и охраны окружающей среды, а также на снижение сверхнормативных потерь в теплосетях.