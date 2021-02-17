Кабмин уполномочил UkraineInvest сопровождать проекты со значительными инвестициями

Кабинет министров уполномочил Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) сопровождать проекты со значительными инвестициями.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

"UkraineInvest будет заниматься инвестиционным сопровождением проектов. Офис по привлечению и поддержке инвестиций будет помогать инвесторам в Украине от старта проекту и на протяжении его реализации", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, данное решение необходимо для реализации закона "Об инвестиционных нянях".

Как сообщалось, Верховная Рада в конце 2020 года поддержала во втором повторном чтении закон о господдержке инвестпроектов со значительными инвестициями (так называемый "законопроект об инвестнянях") от EUR20 млн, который предполагает, в частности, освобождение таких проектов от уплаты отдельных налогов.