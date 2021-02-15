Зеленский предложил одному из крупнейших портовых операторов в мире увеличить инвестиции в украинские порты

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего официального визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с исполнительным директором одного из крупнейших портовых операторов мира - группы компаний DP World Султаном Ахмедом ибн Сулайемом.

Как сообщает пресс-служба президента в понедельник, в ходе встречи Зеленский напомнил, что в Украине были приняты законы, которые будут мотивировать иностранных инвесторов приходить в нашу страну.

В частности, глава государства рассказал о концессии, благодаря которой в два украинских порта уже зашли иностранные инвесторы, и о «инвестиционных нянь», которые будут создавать прямой контракт между инвестором и государством.

Сообщается, что встреча состоялась на территории Dubai Maritime City, где создан искусственный полуостров и первый в мире хаб, который будет сочетать все области морской промышленности и торговли и направлен на решение глобальных логистических проблем морских грузоперевозок и портового сообщения.

Президент Украины отметил, что ему очень нравится идея строительства современной марины (специально обустроенной гавани для яхт и катеров) и современного отеля в Одессе, а государство готово всячески сопровождать проект и действовать быстро в этом направлении.

"Поэтому мы сегодня приглашаем компанию DP World через такие концессии больше заходить на украинский рынок. У нас есть еще четыре порта, на которые может зайти компания", - подчеркнул украинский президент.

Он также напомнил, что в Украине был проголосован закон о внутреннем водном транспорте, не могли принять несколько десятков лет.

"Мы знаем, что речной транспорт может быть дешевым в плане перевозок. Поэтому я хотел бы, чтобы вы также присмотрелись к будущим возможностей. Мне кажется, это привлекательный бизнес в Украине. И речь идет не только о туризме, а прежде всего - о перевозке грузов", - сказал он.

Главный исполнительный директор DP World отметил, что компания уже имеет большой опыт в развитии речного транспорта в других странах, который действительно является самым дешевым видом транспорта.