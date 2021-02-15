Инвестиции

15:43 15.02.2021

Зеленский предложил одному из крупнейших портовых операторов в мире увеличить инвестиции в украинские порты

2 мин читать
Зеленский предложил одному из крупнейших портовых операторов в мире увеличить инвестиции в украинские порты

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего официального визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с исполнительным директором одного из крупнейших портовых операторов мира - группы компаний DP World Султаном Ахмедом ибн Сулайемом.

Как сообщает пресс-служба президента в понедельник, в ходе встречи Зеленский напомнил, что в Украине были приняты законы, которые будут мотивировать иностранных инвесторов приходить в нашу страну.

В частности, глава государства рассказал о концессии, благодаря которой в два украинских порта уже зашли иностранные инвесторы, и о «инвестиционных нянь», которые будут создавать прямой контракт между инвестором и государством.

Сообщается, что встреча состоялась на территории Dubai Maritime City, где создан искусственный полуостров и первый в мире хаб, который будет сочетать все области морской промышленности и торговли и направлен на решение глобальных логистических проблем морских грузоперевозок и портового сообщения.

Президент Украины отметил, что ему очень нравится идея строительства современной марины (специально обустроенной гавани для яхт и катеров) и современного отеля в Одессе, а государство готово всячески сопровождать проект и действовать быстро в этом направлении.

"Поэтому мы сегодня приглашаем компанию DP World через такие концессии больше заходить на украинский рынок. У нас есть еще четыре порта, на которые может зайти компания", - подчеркнул украинский президент.

Он также напомнил, что в Украине был проголосован закон о внутреннем водном транспорте, не могли принять несколько десятков лет.

"Мы знаем, что речной транспорт может быть дешевым в плане перевозок. Поэтому я хотел бы, чтобы вы также присмотрелись к будущим возможностей. Мне кажется, это привлекательный бизнес в Украине. И речь идет не только о туризме, а прежде всего - о перевозке грузов", - сказал он.

Главный исполнительный директор DP World отметил, что компания уже имеет большой опыт в развитии речного транспорта в других странах, который действительно является самым дешевым видом транспорта.

 

Теги: #инвестиции #украина #оаэ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:20 15.02.2021
"Интерпайп" подписал меморандум о взаимопонимании с эмиратским инвестфондом Mubadala

"Интерпайп" подписал меморандум о взаимопонимании с эмиратским инвестфондом Mubadala

13:21 15.02.2021
Зеленский встретился с премьер-министром ОАЭ

Зеленский встретился с премьер-министром ОАЭ

12:13 15.02.2021
Россия увеличила число подсанкционных украинских компаний с 75 до 84

Россия увеличила число подсанкционных украинских компаний с 75 до 84

08:41 15.02.2021
Украина и ОАЭ подписали меморандумы и контракты на сумму от $3 млрд США

Украина и ОАЭ подписали меморандумы и контракты на сумму от $3 млрд США

08:18 15.02.2021
В Украине за сутки 2 332 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 2 478 человека

В Украине за сутки 2 332 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 2 478 человека

07:46 15.02.2021
Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли три украинские военнослужащие

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли три украинские военнослужащие

07:25 15.02.2021
ОАЭ увеличит инвестирование в агропромышленный комплекс Украины в 10 раз

ОАЭ увеличит инвестирование в агропромышленный комплекс Украины в 10 раз

06:48 15.02.2021
На Буковине обнаружили 225 новых случаев коронавируса

На Буковине обнаружили 225 новых случаев коронавируса

05:26 15.02.2021
На Херсонщине за сутки подтверждено 31 новый случай заболевания коронавирусом

На Херсонщине за сутки подтверждено 31 новый случай заболевания коронавирусом

05:25 15.02.2021
В киевском метрополитене осуществляют замену дверей на всех станциях

В киевском метрополитене осуществляют замену дверей на всех станциях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэнерго приглашает инвесторов обсудить стимулы для новых генерирующих и балансирующих энергомощностей

Китайский инвестор "Мотор Сич" раскритиковал санкции Украины и заявил об исключении возможности примирения

Госгеонедр ожидает $10 млрд инвестиций в добычу критических и стратегических полезных ископаемых в Украине

Китайские инвесторы и "МС-4" Ярославского созывают собрание акционеров "Мотор Сич" на 31 января

Рада приняла закон об инвестнянях для проектов от EUR 20 млн, ответственным может стать UkraineInvest

ПОСЛЕДНЕЕ

«Большая стройка» помогла вывести строительную отрасль Украины в «плюс» по итогам кризисного года – эксперты

Чешская оружейная компания CZG покупает американскую Colt

ЕК расширит программу техпомощи Украине на EUR800тыс. в рамках сотрудничества в сфере критического сырья

Зеленский подписал закон о господдержке крупных инвестпроектов

"Киевводоканал" намерен привлечь EUR35 млн кредита у правительства Франции на реконструкцию инфраструктуры

Минэнерго приглашает инвесторов обсудить стимулы для новых генерирующих и балансирующих энергомощностей

Firefly получила контракт с NASA на $93,3 млн на доставку груза на поверхность Луны

Китайские инвесторы обеспокоены введением санкций Украиной – директор EBA

Рада приняла обновленный закон о финансовом лизинге

Служба автодорог в Винницкой области объявила тендер на разработку ТЭО для строительства моста через р. Днестр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА