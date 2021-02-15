Инвестиции

14:06 15.02.2021

«Большая стройка» помогла вывести строительную отрасль Украины в «плюс» по итогам кризисного года – эксперты

2 мин читать

Картинки по запросу "большая стройка"

Программа Президента Украины «Большая стройка» помогла в значительной степени нивелировать негативное влияние пандемии и экономического кризиса на строительную отрасль государства, говорится в исследовании GMK Center.

В прошлом году объем выполненных стройработ во всех отраслях увеличился на 4%. Строительная отрасль смогла выйти в «плюс» лишь в конце года.

https://gmk.center/wp-content/uploads/2021/02/Indexes-02-1.png

Серьезной проблемой стало падение динамики жилищного строительства. Как замечают эксперты, в 2020 году сегмент показал падение на 18,5% – до 28,4 млрд грн.

Объемы нежилого строительства продемонстрировали небольшое падение на 2,7%, что на фоне жилищного строительства выглядит позитивно.

Именно программа «Большая стройка», в рамках которой в 2020 году были построены, отремонтированы и реконструированы 114 школ, 100 детских садов и 101 спортивный объект, смогла повысить общие показатели нежилого строительства.

«Строительная отрасль вышла в «плюс» в 2020 году только благодаря инфраструктуре, рост в которой составил сразу 14,8% – до 120,6 млрд грн. Драйвером инфраструктуры стало «Большое строительство» и, в частности, расходы на автодороги, где объем стройработ составил 61,8 млрд грн», - написали эксперты, добавив, что отрасль начала демонстрировать рост в апреле, с началом работ в рамках программы.

https://gmk.center/wp-content/uploads/2021/02/Facebook-post-1-13.png

Национальный банк Украины оценил влияние увеличения в 2020 году госрасходов на дорожную инфраструктуру на ВВП в 1,4-1,5 п.п.

Экономисты из Ukraine Economic Outlook оценили влияние инвестиций в «Большую стройку» на ВВП. Согласно их данным, программа позволила избежать падения реального ВВП в 2020 году на 8-9% и остановить снижение на показателе в 5%.

«Перспективы строительной отрасли в текущем году можно связывать, пожалуй, только с ростом в инфраструктуре и умеренной динамикой в нежилом строительстве», - заметили эксперты.

Напомним, ранее советник Президента Олег Устенко сообщил, что «Большая стройка» уберегла украинскую экономику от глубокого кризиса.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэнерго приглашает инвесторов обсудить стимулы для новых генерирующих и балансирующих энергомощностей

Китайский инвестор "Мотор Сич" раскритиковал санкции Украины и заявил об исключении возможности примирения

Госгеонедр ожидает $10 млрд инвестиций в добычу критических и стратегических полезных ископаемых в Украине

Китайские инвесторы и "МС-4" Ярославского созывают собрание акционеров "Мотор Сич" на 31 января

Рада приняла закон об инвестнянях для проектов от EUR 20 млн, ответственным может стать UkraineInvest

ПОСЛЕДНЕЕ

Чешская оружейная компания CZG покупает американскую Colt

ЕК расширит программу техпомощи Украине на EUR800тыс. в рамках сотрудничества в сфере критического сырья

Зеленский подписал закон о господдержке крупных инвестпроектов

"Киевводоканал" намерен привлечь EUR35 млн кредита у правительства Франции на реконструкцию инфраструктуры

Минэнерго приглашает инвесторов обсудить стимулы для новых генерирующих и балансирующих энергомощностей

Firefly получила контракт с NASA на $93,3 млн на доставку груза на поверхность Луны

Китайские инвесторы обеспокоены введением санкций Украиной – директор EBA

Рада приняла обновленный закон о финансовом лизинге

Служба автодорог в Винницкой области объявила тендер на разработку ТЭО для строительства моста через р. Днестр

Novus открыл первый супермаркет на месте Billa после ребрендинга

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА