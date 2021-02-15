«Большая стройка» помогла вывести строительную отрасль Украины в «плюс» по итогам кризисного года – эксперты

Программа Президента Украины «Большая стройка» помогла в значительной степени нивелировать негативное влияние пандемии и экономического кризиса на строительную отрасль государства, говорится в исследовании GMK Center.

В прошлом году объем выполненных стройработ во всех отраслях увеличился на 4%. Строительная отрасль смогла выйти в «плюс» лишь в конце года.

Серьезной проблемой стало падение динамики жилищного строительства. Как замечают эксперты, в 2020 году сегмент показал падение на 18,5% – до 28,4 млрд грн.

Объемы нежилого строительства продемонстрировали небольшое падение на 2,7%, что на фоне жилищного строительства выглядит позитивно.

Именно программа «Большая стройка», в рамках которой в 2020 году были построены, отремонтированы и реконструированы 114 школ, 100 детских садов и 101 спортивный объект, смогла повысить общие показатели нежилого строительства.

«Строительная отрасль вышла в «плюс» в 2020 году только благодаря инфраструктуре, рост в которой составил сразу 14,8% – до 120,6 млрд грн. Драйвером инфраструктуры стало «Большое строительство» и, в частности, расходы на автодороги, где объем стройработ составил 61,8 млрд грн», - написали эксперты, добавив, что отрасль начала демонстрировать рост в апреле, с началом работ в рамках программы.

Национальный банк Украины оценил влияние увеличения в 2020 году госрасходов на дорожную инфраструктуру на ВВП в 1,4-1,5 п.п.

Экономисты из Ukraine Economic Outlook оценили влияние инвестиций в «Большую стройку» на ВВП. Согласно их данным, программа позволила избежать падения реального ВВП в 2020 году на 8-9% и остановить снижение на показателе в 5%.

«Перспективы строительной отрасли в текущем году можно связывать, пожалуй, только с ростом в инфраструктуре и умеренной динамикой в нежилом строительстве», - заметили эксперты.

Напомним, ранее советник Президента Олег Устенко сообщил, что «Большая стройка» уберегла украинскую экономику от глубокого кризиса.