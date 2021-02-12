Инвестиции

19:38 12.02.2021

Чешская оружейная компания CZG покупает американскую Colt

1 мин читать
Чешская оружейная компания CZG покупает американскую Colt

Чешская компания CZG-Ceska zbrojovka Group SE покупает производителя оружия американскую Colt's Manufacturing Company LLC.

CZG приобретет 100% материнской компании Colt's Manufacturing - Colt Holding Co., а также канадское подразделение Colt's. Сделка будет оплачена денежными средствами в размере $220 млн, а также 1,099 млн новых акций CZG.

"Этот стратегический шаг даст CZG крупные производственные мощности в США и Канаде, а также существенно расширит ее клиентскую базу", - говорится в пресс-релизе чешской компании.

Colt - один из ведущих мировых разработчиков и производителей огнестрельного оружия. Компания является поставщиком вооруженных сил, а также правоохранительных органов США и других стран мира уже более 175 лет.

Объединение CZG, в портфеле которой такие бренды как CZ (Ceska Zbrojovka), Dan Wesson и Brno Rifles, с Colt создаст компанию с годовой выручкой более $500 млн.

Чешская компания рассчитывает закрыть сделку во втором квартале 2021 года.

Цена акций CZG в пятницу составила 372 чешских кроны. Таким образом, компания заплатит Colt порядка 408 млн крон ($19 млн) в виде акций.

Теги: #сша #чехия #оружие #сделка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:44 12.02.2021
МВД и Нацполиция Украины поддерживают закон об оружии, но против оборота пистолетов - Геращенко

МВД и Нацполиция Украины поддерживают закон об оружии, но против оборота пистолетов - Геращенко

03:49 12.02.2021
Демократы в Сенате США завершили представление аргументов в пользу импичмента Трампу, очередь переходит к адвокатам экс-президента

Демократы в Сенате США завершили представление аргументов в пользу импичмента Трампу, очередь переходит к адвокатам экс-президента

01:40 12.02.2021
США смогут вакцинировать 300 млн американцев к концу июля

США смогут вакцинировать 300 млн американцев к концу июля

20:57 11.02.2021
Байден надеется, что дело об импичменте Трампу изменит отношение республиканцев к экс-президенту

Байден надеется, что дело об импичменте Трампу изменит отношение республиканцев к экс-президенту

17:58 11.02.2021
ВМС Украины получили от США 20 "Хамви" и более 80 лодок

ВМС Украины получили от США 20 "Хамви" и более 80 лодок

16:57 11.02.2021
Американцы сильно сократят расходы на День святого Валентина в 2021 году

Американцы сильно сократят расходы на День святого Валентина в 2021 году

06:47 11.02.2021
Центры по контролю заболеваний США разрешили привившимся от COVID-19 не проходить карантин после контакта с зараженными

Центры по контролю заболеваний США разрешили привившимся от COVID-19 не проходить карантин после контакта с зараженными

05:32 11.02.2021
Байден в беседе с Си Цзиньпином, подтвердил "озабоченности" США рядом направлений политики Пекина - Белый дом

Байден в беседе с Си Цзиньпином, подтвердил "озабоченности" США рядом направлений политики Пекина - Белый дом

02:27 11.02.2021
Позиция США по С-400 у Турции не изменились, установки представляют угрозу – Госдеп

Позиция США по С-400 у Турции не изменились, установки представляют угрозу – Госдеп

23:27 10.02.2021
В Пентагоне создается рабочая группа для выработки методов противостояния Китаю – Байден

В Пентагоне создается рабочая группа для выработки методов противостояния Китаю – Байден

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэнерго приглашает инвесторов обсудить стимулы для новых генерирующих и балансирующих энергомощностей

Китайский инвестор "Мотор Сич" раскритиковал санкции Украины и заявил об исключении возможности примирения

Госгеонедр ожидает $10 млрд инвестиций в добычу критических и стратегических полезных ископаемых в Украине

Китайские инвесторы и "МС-4" Ярославского созывают собрание акционеров "Мотор Сич" на 31 января

Рада приняла закон об инвестнянях для проектов от EUR 20 млн, ответственным может стать UkraineInvest

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕК расширит программу техпомощи Украине на EUR800тыс. в рамках сотрудничества в сфере критического сырья

Зеленский подписал закон о господдержке крупных инвестпроектов

"Киевводоканал" намерен привлечь EUR35 млн кредита у правительства Франции на реконструкцию инфраструктуры

Минэнерго приглашает инвесторов обсудить стимулы для новых генерирующих и балансирующих энергомощностей

Firefly получила контракт с NASA на $93,3 млн на доставку груза на поверхность Луны

Китайские инвесторы обеспокоены введением санкций Украиной – директор EBA

Рада приняла обновленный закон о финансовом лизинге

Служба автодорог в Винницкой области объявила тендер на разработку ТЭО для строительства моста через р. Днестр

Novus открыл первый супермаркет на месте Billa после ребрендинга

Goodvalley привлек EUR140 млн для рефинансирования долга до мая 2021 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА