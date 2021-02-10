Инвестиции

18:50 10.02.2021

Зеленский подписал закон о господдержке крупных инвестпроектов

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Зеленский подписал закон о господдержке крупных инвестпроектов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине".

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, "этот документ будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года".

Закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.

В частности, определена возможность получения налоговых льгот, обеспечения инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры, предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов, закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины. При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Согласно документу, поддержка будет предоставляться предприятиям, которые работают в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере.

Также предусмотрено создание специального правительственного уполномоченного учреждения, которое будет заниматься сопровождением инвестиционных проектов, помощи инвесторам от начала проекта и в течение всего времени его продолжительности.

Теги: #поддержка #закон #инвестпроекты
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