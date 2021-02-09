"Киевводоканал" намерен привлечь EUR35 млн кредита у правительства Франции на реконструкцию инфраструктуры

ЧАО "АК "Киевводоканал" намерено привлечь кредит у правительства Франции на сумму EUR35 млн с возможностью увеличения для реконструкции инфраструктуры на Днепровской и Деснянской водопроводных станциях.

Как сообщила пресс-службы Киевской горгосадминистрации, планируемый кредитный договор сроком на 40 лет будет предполагать возможность увеличения суммы на EUR15-20 млн. Средства выделяются в рамках программы "Французские льготные казначейские кредиты". Решение о выделении кредита может быть принято в марте-2021.

В рамках реконструкции предусматривается реконструкция двух водоводов Деснянской водопроводной насосной станции, внедрение технологии предупреждения гидроударов на Днепровской и Деснянской станциях и очищения промывочных вод на последней.

По данным КГГА, ориентировочная стоимость проектов составляет EUR50 млн.

"Мы видим, что это не только экономически выгодные проекты. Тут обеспечена экологическая составляющая, и выиграет от нее общественность Киева. В этом цель городской администрации и правительства Франции полностью совпадает. Убежден, что со стороны КГГА мы сделаем все, чтобы содействовать успешному сотрудничеству", – цитируется в сообщении пресс-службы заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Александр Харченко.