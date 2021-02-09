Инвестиции

13:03 09.02.2021

Минэнерго приглашает инвесторов обсудить стимулы для новых генерирующих и балансирующих энергомощностей

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Минэнерго приглашает инвесторов обсудить стимулы для новых генерирующих и балансирующих энергомощностей

Министерство энергетики инициирует проведение консультаций с потенциальными инвесторами о строительстве необходимых для энергосистемы генерирующих и балансирующих мощностей, говорится в сообщении на сайте министерства.

Согласно ему, в пятницу, 12 февраля, министерство приглашает потенциальных инвесторов на совещание, чтобы обсудить возможные пути привлечения инвестиций в строительство новых генерирующих мощностей, систем накопления энергии и управления спросом.

В сообщении отмечается, что накануне и.о. министра энергетики Юрий Витренко обсудил эти вопросы с руководством Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и НЭК "Укрэнерго", в частности стимулирование строительства мощностей на рыночных условиях путем постепенного устранения ценовых ограничений, проведение соответствующего конкурса, а также государственно-частное партнерство.

Витренко высказал мнение, что рыночный подход является наиболее естественным и устойчивым механизмом привлечения инвестиций, вместе с тем отметив, что его успешность требует присоединения ОЭС Украины к ENTSO-E, указано в пресс-релизе Минэнерго.

Источник в отрасли сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что было решено на некоторое время отложить проведение аукционов на новые "зеленые" и маневренные мощности.

Ранее "Укрэнерго" отмечало, что если Украина не выполнит меры по поддержанию необходимого уровня базовой и полупиковой генерации, то объединенная энергосистема Украины (ОЭС) уже с 2025 года столкнется с дефицитом генерирующей мощности на уровне 2,5 ГВт с дальнейшим его увеличением до 9 ГВт в 2031-м.

Базовый (целевой) сценарий развития энергосистемы, согласно отчету "Укрэнерго", предусматривает, в частности, сооружение в 2021 году не менее 2 МВт высокоманевренных мощностей, способных не менее четырех раз на протяжении суток обеспечивать пуск и остановку, с диапазоном регулирования не менее 80% установленной мощности и временем запуска не более 15 минут. Он также предполагает привлечение ВИЭ к предоставлению услуг по регулированию и обеспечению резервов на разгрузку, введение в 2021 году в эксплуатацию 0,5 ГВт систем аккумулирования электроэнергии и дополнительно не менее 0,2 ГВт систем аккумулирования электроэнергии нормированного резерва поддержания частоты.

Проекты строительства системы накопления энергии для регулирования частоты и мощности энергосистемы отрабатываются "Укрэнерго" с ЕБРР и оператором системы передачи Франции RTE (Réseau de Transport d’Électricité), а также его дочерней компанией RTE International.

Теги: #минэнерго #энергетика #инвесторы
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