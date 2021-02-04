Рада приняла обновленный закон о финансовом лизинге

Верховная Рада в четверг 279 голосами при необходимом минимуме 226 голосов приняла закон о финансовом лизинге (№1111) взамен принятого 17 лет назад подобного закона, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

"Старый закон не изменялся уже 17 лет и откровенно устарел. Финансовый лизинг должен стать одним из инструментов развития нашей экономики. Сегодня барьер для этого сняли", – прокомментировал принятие этого закона глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, существовала необходимость устранения противоречивых дефиниций и толкований, описывающих лизинг; устранения коллизий между общим гражданским и специфическим финансовым законодательством, создания необходимых условий для привлечения через механизм лизинга реальных инвестиций.

Предлагаемые нормы, в частности, предусматривают улучшение государственного регулирования лизинговой деятельности и усиление защиты прав потребителей финансовых услуг.

"Государственное регулирование и надзор на рынке финансового лизинга осуществляет Национальный банк Украины", – отмечено в документе.

Согласно закону, лизинг считается финансовым, если к лизингополучателю переходят все риски и вознаграждения (выгоды) пользования и владения объектом финансового лизинга и выполняется одно из трех условий, в частности, остаточная стоимость объекта финлизинга на момент окончания срока действия договора составляет не более 25% первоначальной.

Другим условием является то, что объект финлизинга передается на срок, в течение которого амортизируется не менее 75% его первоначальной стоимости, а лизингополучатель обязан на основании договора финлизинга в течение срока его действия приобрести объект финлизинга с последующим переходом к нему права собственности от лизингодателя по цене и на условиях, предусмотренных таким договором.

Еще одним условием является то, что сумма лизинговых платежей на момент заключения договора финансового лизинга равна первоначальной стоимости объекта финансового лизинга или превышает ее.

Закон определяет также объекты финансового лизинга, запрещая, в частности, передавать в лизинг земельные участки и другие природные объекты, а также государственные и муниципальные объекты, определенные законом "Об аренде государственного и коммунального имущества".

Законом с целью согласования внесены соответствующие изменения в Уголовный, Хозяйственный, Гражданский кодексы Украины, Кодекс Украины по процедуре банкротства, закона "О дорожном движении" и Декрет Кабинета министров "О государственной пошлине".