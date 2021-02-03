Инвестиции

20:45 03.02.2021

Novus открыл первый супермаркет на месте Billa после ребрендинга

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Novus открыл первый супермаркет на месте Billa после ребрендинга

Сеть Novus 2 февраля открыла первый супермаркет после ребрендинга торговой точки сети Billa по ул. Маршала Конева, 10/1 в Голосеевском районе Киева.

"В 2021 году запланировано провести полный ребрендинг, а это 35 магазинов. Сегодня мы сделали важный первый шаг, интегрировав наши ценности (…) в первый ребрендированный супермаркет. Помимо вывески в корне изменилось наполнение, подход к работе, принципы", – цитируется в пресс-релизе Novus генеральный директор сети Billa Алексей Панасенко, ранее занимавший должность операционного директора Novus.

В обновленном супермаркете действует услуга онлайн-заказа. Кроме того, покупателям предлагается бесплатно заменить карты лояльности.

Как сообщалось, 1 декабря компания Consul Trade House UAB, собственник ООО "Новус Украина", сообщила о завершении сделки с Rewe International AGо о приобретении 100%-ной доли в уставном капитале предприятия с иностранными инвестициями (ПИИ) "Билла-Украина" и начала работу над слиянием компаний.

Антимонопольный комитет Украины в октябре 2020 года предоставил разрешение компании UAB Consul Trade House из группы Novus на приобретение у Rewe International AG 100%-ной доли в уставном капитале предприятия с иностранными инвестициями (ПИИ) "Билла-Украина".

ООО "Новус Украина" создано в 2008 году. В том же году в стране был открыт первый супермаркет Novus. Развитием сети супермаркетов Novus занимается компания BT Invest (Литва).

По состоянию на сентябрь 2020 года сеть насчитывает 46 объектов общей площадью более 220 тыс. кв. м. Компания развивает торговые объекты разных форматов площадью от 0,5 до 7 тыс. кв. м, в том числе франчайзинговые.

ПИИ "Билла-Украина" создано в 1998 году концерном Rewe Group, который был основан в 1927 году в Кельне. В Украине первый супермаркет Billa был открыт в феврале 2000 года в Киеве. На момент покупки сеть насчитывала 35 объектов в Киеве, Киевской области и Житомире.

Теги: #billa
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