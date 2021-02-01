Инвестиции

19:23 01.02.2021

Goodvalley привлек EUR140 млн для рефинансирования долга до мая 2021 года

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Goodvalley привлек EUR140 млн для рефинансирования долга до мая 2021 года

Компания Goodvalley с частью активов в Украине открыла две срочные и две возобновляемые кредитные линии на сумму соответственно EUR140 млн и EUR10 млн для рефинансирования обеспеченных облигаций на EUR135 млн.

Как говорится в сообщении компании в понедельник, срок погашения облигаций наступает 24 мая 2021 года.

Другие детали сделок не сообщаются.

Как сообщалось, Goodvalley занимается свиноводством в Украине, в Польше и России (доля украинского сегмента во всей выручке группы за 9 месяцев 2020 года составила 34%, польского – 55%, российского – 11%). Группа занимается также растениеводством, производством комбикормов, биогаза и электроэнергии. В ее состав входят 34 фермы и 9 биогазовых заводов. Goodvalley имеет земельный банк в 38,3 тыс. га в западных областях Украины. Компания уточняла, что 77% выручки украинского сегмента пришлось на продажи живых свиней, а 23% – на продажи зерновых культур и энергии.

EBITDA компании за январь-сентябрь 2020 года сократилась на 6,7% – до DKK224 млн, но скорректированная EBITDA выросла на 39,5% – до DKK258 млн, а выручка – на 0,8%, до DKK1,13 млрд.

Четырехлетние облигации были выпущены в 2017 году под ставку 3-мес. EURIBOR + 450 базисных пунктов с ежеквартальной выплатой купона, они прошли листинг Nasdaq Copenhagen. Среди гарантов по выпуску – украинская "Гудвелли Украина" (ранее – "Даноша").

Теги: #goodvalley #кредит
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