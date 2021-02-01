Инвестиции

16:37 01.02.2021

ДТЭК увеличит инвестиции в электроинфраструктуру Киева в 2021г на 35%

2 мин читать
ДТЭК увеличит инвестиции в электроинфраструктуру Киева в 2021г на 35%

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" увеличило инвестиционную программу на 2021 год на 35% по сравнению с 2018-20 гг. и планирует вложить в развитие электросетевой инфраструктуры Киева в этом году более 645 млн грн, сообщается в пресс-релизе компании в понедельник.

"Инвестиционная программа "ДТЭК Киевские электросети" увеличена на 35% по сравнению с 2018-2020 гг. Это стало возможным благодаря внедрению с 1 января 2021 стимулирующего тарифообразования. Теперь при расчете тарифа государственный регулятор НКРЭКУ использует новую, более эффективную методику формирования цены на распределение электроэнергии, что позволяет увеличить объем финансирования развития электросетей", ‒ говорится в пресс-релизе.

Компания в 2021 году планирует направить инвестиции в реконструкцию подстанций, распределительных пунктов, кабельных и воздушных линий, развитие системы разумных сетей (Smart Grid), а также внедрение современного клиентского сервиса.

"В развитие электросети Киева в этом году компания инвестирует более 645 млн грн. Запланировали реконструировать три крупные подстанции 110 кВт и реализовать 64 проекта, которые повысят надежность электроснабжения столицы и оперативность ликвидации аварийных ситуаций", ‒ отметил и.о. генерального директора ДТЭК Киевские электросети Денис Бондарь.

В 2021 году "ДТЭК Киевские электросети" планирует продолжить внедрение проектов по автоматизации и цифровизации. Компания будет развивать автоматизированную систему диспетчерского управления, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать техническое состояние электрооборудования. Это поможет более оперативно устранять аварийные ситуации. Внедрение технологий по автоматизации и цифровизации позволит в дальнейшем трансформировать текущую инфраструктуру электрических сетей в Smart Grid, что отвечает потребностям современной экономики и клиентов.

Кроме того, компания планирует повысить качество обслуживания клиентов за счет модернизации оборудования и программного обеспечения контакт-центра и использования современных дистанционных каналов и сервисов.

"ДТЭК Сети" развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Предприятия "ДТЭК Сети" обслуживают 5,4 млн домохозяйств и 150 тыс. предприятий.

.

Теги: #инвестиции #электросети #дтэк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:24 01.02.2021
Без создания конкурентных условий Украина не сможет привлечь инвестиции для снижения углеродного следа экономики - Дмитрий Сахарук

Без создания конкурентных условий Украина не сможет привлечь инвестиции для снижения углеродного следа экономики - Дмитрий Сахарук

19:32 29.01.2021
Суверенный фонд Норвегии продал весь пакет акций нефтяных компаний

Суверенный фонд Норвегии продал весь пакет акций нефтяных компаний

16:42 29.01.2021
Зеленский просит Шмыгаля заняться модернизацией электросетей в Украине

Зеленский просит Шмыгаля заняться модернизацией электросетей в Украине

18:01 28.01.2021
ДТЭК Нефтегаз направил 50 млн грн на развитие местных громад в 2020 году

ДТЭК Нефтегаз направил 50 млн грн на развитие местных громад в 2020 году

17:40 28.01.2021
Словацкие инвесторы заявляют о рейдерском захвате офисного здания на Подоле

Словацкие инвесторы заявляют о рейдерском захвате офисного здания на Подоле

14:56 28.01.2021
Coca-Cola инвестировала 10 млн евро в модернизацию скоростной производственной линии

Coca-Cola инвестировала 10 млн евро в модернизацию скоростной производственной линии

19:02 27.01.2021
АТП просит президента Зеленского взять под контроль выполнение меморандума с "зелеными" инвесторами

АТП просит президента Зеленского взять под контроль выполнение меморандума с "зелеными" инвесторами

18:45 27.01.2021
Посол Словакии призывает украинские власти содействовать защите прав словацких инвесторов

Посол Словакии призывает украинские власти содействовать защите прав словацких инвесторов

15:30 27.01.2021
Инвестор Dzintars вложит 16 млн евро в возобновление производства и раскрутку нового бренда

Инвестор Dzintars вложит 16 млн евро в возобновление производства и раскрутку нового бренда

18:32 26.01.2021
ДТЭК запустил на шахте "Степная" когенерационную установку на шахтном метане

ДТЭК запустил на шахте "Степная" когенерационную установку на шахтном метане

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Китайский инвестор "Мотор Сич" раскритиковал санкции Украины и заявил об исключении возможности примирения

Госгеонедр ожидает $10 млрд инвестиций в добычу критических и стратегических полезных ископаемых в Украине

Китайские инвесторы и "МС-4" Ярославского созывают собрание акционеров "Мотор Сич" на 31 января

Рада приняла закон об инвестнянях для проектов от EUR 20 млн, ответственным может стать UkraineInvest

В Украине пройдет первый региональный инвестфорум по возобновляемой энергетике под эгидой IRENA – Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Китайский инвестор "Мотор Сич" раскритиковал санкции Украины и заявил об исключении возможности примирения

Президент Федерации робототехники Украины будет работать над запуском криптовалюты ФК "Динамо"

Зеленский обсудил с руководством швейцарской Stadler Rail AG реализацию инфраструктурных проектов в Украине

Кулеба: ситуация с "Мотор Сич" не имеет отношения к инвестиционному климату в Украине

Госгеонедр ожидает $10 млрд инвестиций в добычу критических и стратегических полезных ископаемых в Украине

ЕБРР может выделить "Кернел" до $80 млн в рамках синдицированного кредита

Азиатские рынки акций снизились на фоне новой вспышки коронавируса в Китае

Кабмин предложит Раде ввести механизм скрининга иностранных инвестиций в стратегические объекты

Украина намерена договориться с KfW о финансировании развития социальной инфраструктуры на 36,5 млн евро

KNESS Group намерена инвестировать до 250 млн грн в проект энергообеспечения Винницкого индустриального парка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА