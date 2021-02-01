ДТЭК увеличит инвестиции в электроинфраструктуру Киева в 2021г на 35%

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" увеличило инвестиционную программу на 2021 год на 35% по сравнению с 2018-20 гг. и планирует вложить в развитие электросетевой инфраструктуры Киева в этом году более 645 млн грн, сообщается в пресс-релизе компании в понедельник.

"Инвестиционная программа "ДТЭК Киевские электросети" увеличена на 35% по сравнению с 2018-2020 гг. Это стало возможным благодаря внедрению с 1 января 2021 стимулирующего тарифообразования. Теперь при расчете тарифа государственный регулятор НКРЭКУ использует новую, более эффективную методику формирования цены на распределение электроэнергии, что позволяет увеличить объем финансирования развития электросетей", ‒ говорится в пресс-релизе.

Компания в 2021 году планирует направить инвестиции в реконструкцию подстанций, распределительных пунктов, кабельных и воздушных линий, развитие системы разумных сетей (Smart Grid), а также внедрение современного клиентского сервиса.

"В развитие электросети Киева в этом году компания инвестирует более 645 млн грн. Запланировали реконструировать три крупные подстанции 110 кВт и реализовать 64 проекта, которые повысят надежность электроснабжения столицы и оперативность ликвидации аварийных ситуаций", ‒ отметил и.о. генерального директора ДТЭК Киевские электросети Денис Бондарь.

В 2021 году "ДТЭК Киевские электросети" планирует продолжить внедрение проектов по автоматизации и цифровизации. Компания будет развивать автоматизированную систему диспетчерского управления, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать техническое состояние электрооборудования. Это поможет более оперативно устранять аварийные ситуации. Внедрение технологий по автоматизации и цифровизации позволит в дальнейшем трансформировать текущую инфраструктуру электрических сетей в Smart Grid, что отвечает потребностям современной экономики и клиентов.

Кроме того, компания планирует повысить качество обслуживания клиентов за счет модернизации оборудования и программного обеспечения контакт-центра и использования современных дистанционных каналов и сервисов.

"ДТЭК Сети" развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Предприятия "ДТЭК Сети" обслуживают 5,4 млн домохозяйств и 150 тыс. предприятий.

.