Инвестиции

11:38 01.02.2021

Китайский инвестор "Мотор Сич" раскритиковал санкции Украины и заявил об исключении возможности примирения

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Китайский инвестор "Мотор Сич" раскритиковал санкции Украины и заявил об исключении возможности примирения

Акционер ПАО "Мотор-Сич" китайская Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. считает необоснованными введенные Украиной против нее и связанных с нею лиц на три года санкции и называет их основной целью препятствование инвестициям в "Мотор Сич".

"Skyrizon, как акционер компании "Мотор Сич", будет незаконно лишена своих законных прав, обязанностей и обязательств, также компания будет вынуждена прервать общепринятые деловые отношения с украинской компанией "Мотор Сич", что повлечет за собой огромные необратимые убытки", – указано в заявлении компании на сайте, созданном для попытки провести 31 января собрание акционеров ПАО, оказавшейся неудачной.

Skyrizon также полагает, что такие действия Украины совпадают с целью Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, которое 14 января этого года включило Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU).

"Государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами", – подчеркивается в заявлении.

Skyrizon указывает, что с июля 2017 года ведет переговоры с государством Украина в надежде "уладить недоразумения и миролюбиво разрешить инвестиционный спор", но 9 декабря 2020 года начала международный инвестиционный арбитраж против Украины и уже получило официальный ответ.

"Стороны ведут переговоры и планируют участвовать в арбитражном процессе", – отмечается в заявлении.

Китайская компания также указывает, что 13 января ей удалось в Печерском суде успешно оспорить отказ следователя Государственного бюро расследований признавать Skyrizon потерпевшей стороной в возбужденном в начале ноября прошлого года деле по ее жалобе на действия СБУ.

По мнению компании, такие действия со стороны Украины могут отпугнуть других потенциальных инвесторов и ухудшить ситуацию в авиастроительной отрасли.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский по решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 29 января ввел санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обе - Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), пытающиеся в последние годы реализовать в Украине права акционеров ПАО "Мотор-Сич", которые включены в санкционный список Украины.

Теги: #санкции #китай #мотор_сич
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