Инвестиции

19:23 29.01.2021

Президент Федерации робототехники Украины будет работать над запуском криптовалюты ФК "Динамо"

1 мин читать
Президент Федерации робототехники Украины будет работать над запуском криптовалюты ФК "Динамо"

Президент Федерации робототехники Украины Марк Гинзбург будет работать над запуском криптовалюты футбольного клуба "Динамо" (Киев) совместно с блокчейн-компанией Moonwalk.

Как сообщается на сайте "Динамо", команда создала в составе клуба специальный департамент по вопросам инноваций, который будет работать над процессом токенизации.

"Возглавил его успешный украинско-американский бизнесмен, идеолог технологии блокчейн, президент Федерации робототехники Украины Марк Гинзбург", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что криптовалюта "Динамо" будет доступна в начале 2021 года.

Как сообщалось, киевское "Динамо" совместно с блокчейн-компанией Moonwalk планирует в начале 2021 года запустить собственную "спортивную" блокчейн-экосистему, ориентированную на взаимодействие с фанатами.

Марк Гинзбург в 2017 году осуществил первую в Украине сделку по продаже недвижимости за криптовалюту. Американская компания Velton/Zegelman осуществила обмен эфира (Ethereum) на квартиру Гинзбурга в Киеве согласно договору мены, заключив смарт-контракт.

Теги: #динамо #футбол #криптовалюта
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:43 26.01.2021
Тухель возглавил "Челси"

Тухель возглавил "Челси"

14:03 20.01.2021
УЕФА составил символическую сборную года

УЕФА составил символическую сборную года

13:44 17.01.2021
Екатерина Монзуль заняла 3-е место в рейтинге арбитров-женщин десятилетия по версии IFFHS

Екатерина Монзуль заняла 3-е место в рейтинге арбитров-женщин десятилетия по версии IFFHS

18:49 15.01.2021
Carlsberg сменил ППБ в качестве пивного спонсора сборной Украины по футболу

Carlsberg сменил ППБ в качестве пивного спонсора сборной Украины по футболу

10:27 11.01.2021
ФК "Динамо" планирует запустить собственную криптовалюту для болельщиков

ФК "Динамо" планирует запустить собственную криптовалюту для болельщиков

11:27 02.01.2021
Легендарный голкипер киевского "Динамо" празднует день рождения

Легендарный голкипер киевского "Динамо" празднует день рождения

16:05 24.12.2020
Клубный ТВ-канал киевского "Динамо" получил лицензию на вещание в Украине и за границей

Клубный ТВ-канал киевского "Динамо" получил лицензию на вещание в Украине и за границей

14:37 14.12.2020
"Шахтер" сыграет с "Маккаби", а "Динамо" - с "Брюгге" в 1/16 Лиги Европы

"Шахтер" сыграет с "Маккаби", а "Динамо" - с "Брюгге" в 1/16 Лиги Европы

17:08 10.12.2020
Ferrexpo заявляет об увеличении поддержки украинских футбольных клубов ФК "Горняк-Спорт" и ФК "Ворскла"

Ferrexpo заявляет об увеличении поддержки украинских футбольных клубов ФК "Горняк-Спорт" и ФК "Ворскла"

19:15 09.12.2020
УАФ подала жалобу в Лозаннский суд на решение о техническом поражении в матче Лиги наций со Швейцарией

УАФ подала жалобу в Лозаннский суд на решение о техническом поражении в матче Лиги наций со Швейцарией

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госгеонедр ожидает $10 млрд инвестиций в добычу критических и стратегических полезных ископаемых в Украине

Китайские инвесторы и "МС-4" Ярославского созывают собрание акционеров "Мотор Сич" на 31 января

Рада приняла закон об инвестнянях для проектов от EUR 20 млн, ответственным может стать UkraineInvest

В Украине пройдет первый региональный инвестфорум по возобновляемой энергетике под эгидой IRENA – Кулеба

Инвестпроект по защите сел Львовской области от паводков и программа модернизации больниц в 2020г остались без финансирования - ГКСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский обсудил с руководством швейцарской Stadler Rail AG реализацию инфраструктурных проектов в Украине

Кулеба: ситуация с "Мотор Сич" не имеет отношения к инвестиционному климату в Украине

Госгеонедр ожидает $10 млрд инвестиций в добычу критических и стратегических полезных ископаемых в Украине

ЕБРР может выделить "Кернел" до $80 млн в рамках синдицированного кредита

Азиатские рынки акций снизились на фоне новой вспышки коронавируса в Китае

Кабмин предложит Раде ввести механизм скрининга иностранных инвестиций в стратегические объекты

Украина намерена договориться с KfW о финансировании развития социальной инфраструктуры на 36,5 млн евро

KNESS Group намерена инвестировать до 250 млн грн в проект энергообеспечения Винницкого индустриального парка

Купленная Сазоновым и Игнатюком КУА "Автоальянс-XXI столетие" под новым названием SI Capital запускает первые фонды для инвестиций в агро

ОККО в 2020г инвестировала более 0,5 млрд грн в развитие сети АЗК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА