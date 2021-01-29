Президент Федерации робототехники Украины будет работать над запуском криптовалюты ФК "Динамо"

Президент Федерации робототехники Украины Марк Гинзбург будет работать над запуском криптовалюты футбольного клуба "Динамо" (Киев) совместно с блокчейн-компанией Moonwalk.

Как сообщается на сайте "Динамо", команда создала в составе клуба специальный департамент по вопросам инноваций, который будет работать над процессом токенизации.

"Возглавил его успешный украинско-американский бизнесмен, идеолог технологии блокчейн, президент Федерации робототехники Украины Марк Гинзбург", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что криптовалюта "Динамо" будет доступна в начале 2021 года.

Как сообщалось, киевское "Динамо" совместно с блокчейн-компанией Moonwalk планирует в начале 2021 года запустить собственную "спортивную" блокчейн-экосистему, ориентированную на взаимодействие с фанатами.

Марк Гинзбург в 2017 году осуществил первую в Украине сделку по продаже недвижимости за криптовалюту. Американская компания Velton/Zegelman осуществила обмен эфира (Ethereum) на квартиру Гинзбурга в Киеве согласно договору мены, заключив смарт-контракт.