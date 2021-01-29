Инвестиции

18:15 29.01.2021

Зеленский обсудил с руководством швейцарской Stadler Rail AG реализацию инфраструктурных проектов в Украине

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Зеленский обсудил с руководством швейцарской Stadler Rail AG реализацию инфраструктурных проектов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с делегацией швейцарской компании Stadler Rail AG во главе с председателем совета директоров, совладельцем группы Петером Шпулером обсудил перспективы сотрудничества в части модернизации подвижного состава украинской железной дороги, пригородного и городского рельсового транспорта.

"Владимир Зеленский проинформировал собеседника о проектах развития транспортной инфраструктуры Украины, а также подчеркнул важность привлечения иностранных технологий и капитала к их реализации. Глава государства отметил, что в этом году Украина отмечает 30-летие независимости, поэтому планируется запуск различных проектов к юбилею", - сообщает пресс-служба главы государства. В частности, большое внимание уделяется инфраструктурным объектам.

По словам Зеленского, в 2019 году было построено 4 тыс. км дорог и около 150 мостовых переходов.

"В этом году у нас планы более амбициозные - мы хотим увеличить это количество в полтора раза. Но еще добавляем другое приоритетное направление - аэропорты и железнодорожные пути", - рассказал он.

Зеленский заверил в готовности содействовать иностранным инвесторам.

"Украинская сторона заинтересована в развитии линий метро в Киеве, Харькове, Днепре, а также в развитии сообщения электричкой и скоростным трамваем в разных городах", - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что Украина имеет собственных производителей рельсового подвижного состава, поэтому важным условием сотрудничества с иностранными компаниями является максимальная локализация производства на территории нашего государства.

"Шпулер выразил заинтересованность в работе компании на украинском рынке и создании совместных с украинскими партнерами производств", - говорится в сообщении.

По данным Офиса президента Украины, Stadler Rail AG – один из мировых лидеров по производству подвижного состава для рельсовых дорог - трамваев, поездов метро, пригородных и скоростных поездов, железнодорожных и маневровых локомотивов, а также пассажирских вагонов.

Теги: #транспорт #зеленский #инфраструктура #швейцария
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