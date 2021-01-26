Госгеонедр ожидает $10 млрд инвестиций в добычу критических и стратегических полезных ископаемых в Украине

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) Украины совестно с правительственным Офисом по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest ожидают около $10 млрд инвестиций в разработку участков с залежами критических и стратегических полезных ископаемых, в частности, лития, титана, урана, никеля, кобальта, ниобия и других.

Такие планы были обнародованы главой Госгеонедр Романом Опимахом и исполнительным директором UkraineInvest Сергеем Цивкачем в ходе презентации инвестиционного потенциала Украины и пресс-конференции "Минералы будущего" во вторник.

На пресс-конференции были представлены 30 инвестобъектов - участки с залежами цветных, редкоземельных металлов и других полезных ископаемых.

По мнению спикеров, имеющиеся ресурсы и перспективы разработки минералов будущего позволят развивать в Украине новые современные индустрии. При этом Госгеонедр намерена привлекать инвесторов к разработке указанных видов полезных ископаемых путем выставления объектов на прозрачные аукционы. UkraineInvest, который работает над привлечением иностранных инвестиций в экономику Украины, включит эти лоты в UkraineInvest Guide и окажет необходимую поддержку на всех этапах привлечения инвесторов.

"Комплексная их разработка, по нашим оценкам, позволит привлечь в Украину более $10 млрд инвестиций", - констатировал Опимах на презентации.

Первой группой были представлены участки с залежами лития – в Украине находится один из крупнейших в Европе объектов с разведанными запасами и прогнозными ресурсами лития, который используется для изготовления батарей питания телефонов, компьютеров и электромобилей, а также для специального стекла и керамики.

В настоящее время известны два разведанных месторождения и два предварительно разведанных участка литиевых руд, а также ряд руд с проявлением литиевой минерализации. Литий в Украине не добывается, лицензировано одно месторождение - один участок, а всего три участка могут быть выставлены на аукционы. При этом два участка имеют судебные отягощения.

На аукцион также будут выставляться титановые лоты. Украина входит в десятку ведущих стран мира по объему разведанных запасов руд титана и обеспечивает более 6% их мировой добычи. Учтено 27 месторождений и более 30 рудопроявлений разной степени изученности. Сейчас разрабатываются только россыпные месторождения – около 10% всех разведанных запасов. На аукционы планируется выставить семь участков.

Лоты с цветными металлами - никель, кобальт, хром, медь, молибден. Украина обладает значительными залежами цветных металлов и для собственных нужд импортирует их в значительных объемах. Разведанные месторождения и рудопроявлениями являются комплексными и сосредоточены, в основном, в пределах Украинского щита. Добыча на них не ведется совсем, или в очень незначительном количестве. При этом запасы по добыче составляют: по никелю - 215 тыс. тонн, кобальту - 8,8 тыс. тонн, оксиду хрома - 453 тыс. тонн, прогнозные по оксиду хрома - 3,120 млн тонн, меди – 95 тыс. тонн.

"Предложили шесть объектов, один выставлен на аукцион, который состоится 12 марта 2021 года", - уточнил глава Госгеонедр.

Будут также выставляться на аукционы объекты редкоземельных и редких металлов - тантал, ниобий, бериллий, цирконий, скандий. Редкие и редкоземельные металлы обнаружены в комплексных месторождениях и рудопроявлениями в пределах Украинского щита. Цирконий и скандий сосредоточены в россыпных и коренных месторождениях в значительных объемах, их добыча не ведется. Запасы оксида тантала (Ta2O5,) ниобия, бериллия учитываются на шести месторождениях, добыча осуществляется на двух. На 15 февраля запланирован аукцион по одному из участков, всего будет выставлено на аукцион три объекта.

Золоторудные лоты - учтено семь месторождений, на пять выданы специальные разрешения, добыча осуществляется пока на Мужиевском месторождении. Один участок продан на торгах в декабре 2020 года, еще три участка планируется выставить на аукцион.

На аукционы также будут выставляться новые участки по добыче углеводородов (один из аукционов состоится 21 апреля 2021 года, еще два готовятся), в инвесткарте представлены два участка с ураносодержащими рудами, запасы которых не уточняются (гриф "ДСП").

Опимах уточнил, что реализация проектов по добыче полезных ископаемых будет осуществляться на протяжении не менее пяти лет, так как это долговременные проекты: "Это капиталоемкие проекты с длительными сроками реализации".