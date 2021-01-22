ЕБРР может выделить "Кернел" до $80 млн в рамках синдицированного кредита

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность своего участия в размере до $80 млн в синдицированной возобновляемой кредитной линии на общую сумму до $300 млн компании "Кернел" для финансирования ее потребностей в оборотном капитале.

Как сообщил ЕБРР в пятницу на своем сайте, соответствующий проект совет директиор планирует рассмотреть 25 февраля 2021 года.

По данным банка, финансирование ЕБРР будет направлено на финансирование оборотного капитала для закупки, хранения, переработки, транспортировки сельскохозяйственных товаров и его экспорта в сложных условиях продолжающейся пандемии Covid-19.

Как сообщалось, чистый долг компании "Кернел" по итогам 2020 ФГ (истек в конце июня-2020) вырос на 41% - до $980 млн. Компания завершила 2020 финансовый год (ФГ, июль-2019 - июнь-2020) с чистой прибылью $123 млн, что на 31% меньше, чем в 2019 ФГ. Ее выручка выросла на 4% - до $4,11 млрд, EBITDA - на 28%, до $443 млн.

"Кернел" – крупный производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах. Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".