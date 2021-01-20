Украина намерена договориться с KfW о финансировании развития социальной инфраструктуры на 36,5 млн евро

Кабинет министров Украины намерен подписать несколько дополнительных соглашений между правительством, Украинским фондом социальных инвестиций (УФСИ) и немецким государственным банком KfW по развитию социальной инфраструктуры в Украине на 36,5 млн евро.

Соответствующие проекты документов были приняты на заседании правительства в среду.

В частности, одобрен проект дополнительного соглашения к соглашению от 19 апреля 2018 года с KfW на 9 млн грн на проект "Содействие развитию социальной инфраструктуры"; проект допсоглашения к соглашению от 20 мая 2019 года с KfW на 14,45 млн евро на проект "Содействие развитию социальной инфраструктуры" - улучшение первичной медицины в сельской местности; проект соглашения с KfW на 13,1 млн грн на проект "Содействие развитию социальной инфраструктуры".

Подписать документы уполномочен вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.