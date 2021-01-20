Инвестиции

12:32 20.01.2021

KNESS Group намерена инвестировать до 250 млн грн в проект энергообеспечения Винницкого индустриального парка

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KNESS Group намерена инвестировать до 250 млн грн в проект энергообеспечения Винницкого индустриального парка

KNESS Group, один из крупнейших EPC-контракторов (генподрядчиков) на украинском рынке альтернативной энергетики, планирует инвестировать около 250 млн грн в строительство системы энергетической инфраструктуры Винницкого индустриального парка, сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

Согласно его сообщению в Facebook, стратегический меморандум с группой KNESS подписан во вторник.

"Винница станет первым городом в Украине, где участников индустриального парка будут бесплатно подключать к сетям электроснабжения. А это дополнительный стимул для привлечения инвестиций. Начинаем работать над созданием комплексной системы энергообеспечения Винницкого индустриального парка", - написал мэр города.

Ожидаемый срок реализации проекта – 18 месяцев.

"Для бизнеса это (бесплатное подключение – ИФ) очень весомый аргумент. Ведь сложное и затратное подключения - вызов для потенциальных инвесторов в Украине... Надеюсь, что винницкий проект станет толчком для развития индустриальных парков по всей стране", - отмечает Моргунов.

По информации на странице Винницкого горсовета в Facebook, в рамках реализации проекта KNESS построит комплекс инфраструктурных объектов, организует сервисную эксплуатацию и обслуживание системы энергообеспечения парка.

"Обеспечение электроэнергией предприятий индустриального парка планируется путем реализации первой в Украине малой системы распределения (МСР), что позволит сделать доступным присоединение потребителей к электрическим сетям", - отмечается на странице KNESS в Facebook.

Винницкий индустриальный парк, инициатором создания которого выступил Винницкий горсовет, внесен в реестр индустриальных парков в июле 2017 года. Площадь парка – 35,7 га. Управляющей компанией парка является КП "Винницкий муниципальный центр инноваций", в парк привлечен один участник - ООО "Укро-Экспертпостач" (Винница), входящее в холдинг Agrooil.

KNESS Group - генподрядная компания, которая занимается проектированием и строительством объектов возобновляемой энергетики и распределительных сетей. С 2012 года основной вектор деятельности - комплексная реализация проектов солнечной энергетики. В феврале 2019 года группа запустила первое в Украине промышленное производство солнечных панелей KNESS PV.

Теги: #винницкая_область #индустриальный_парк #kness_group
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