Купленная Сазоновым и Игнатюком КУА "Автоальянс-XXI столетие" под новым названием SI Capital запускает первые фонды для инвестиций в агро

Учредитель и экс-владелец инвестгруппы "Сократ" Роман Сазонов и совладелец агробизнеса "ИДЕК-Груп" Юрий Игнатюк завершили сделку по покупке у Анатолия и Катерины Отченаша и других акционеров ЧАО "Компания по управлению активами (КУА) "Автоальянс-XXI столетие" и запускают два инвестиционных фонда для инвестиций – в агрокомпании и сельхоззмелю.

"Рынок сейчас стоит на рубеже, когда он потенциально готов идти вверх. Потенциально он уже готов к нормальной цивилизованной работе", – пояснил Сазонов агентству "Интерфакс-Украина" решение вернуться в инвестбизнес спустя более 10 лет после продажи группы "Сократ".

По его словам, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) расчистила рынок от мусорных ценных бумаг и дали возможность начать формирование настоящего рынка и необходимой инфраструктурой. Помимо того, украинским рынком заинтересовались нерезиденты, а украинские инвесторы понемногу получают возможность торговать иностранными ценными бумагами.

"Почему наш выбор пал именно на "Автоальянс-XXI столетие"? Я знаю Анатолия Отченаша больше 20 лет и понимал, что владелец сделает все, чтобы компания была передана очень профессионально и без вопросов", – пояснил Сазонов. Он отметил, что на рынке были и есть предложения по продаже других КУА.

По его словам, в настоящее время в составе акционеров SI Capital два акционера с долями по 50%, однако планируются новые участники.

"Сейчас этот процесс в подготовке к переоформлению. В настоящее время формируется команда сотрудников и партнеров", – уточнил акционер.

Он сообщил, что в управлении "Автоальянс-XXI столетие" находилось несколько фондов, созданных еще в процессе приватизации, однако они не являются рабочими актуальными инструментами.

"Мы начинаем деятельность управляющей компании с двух фондов, инструменты которых связаны с сельским хозяйством. Это направление в Украине актуально. Грядет продажа земли, которая должна начаться для физических лиц в середине этого года и открыться для юридических лиц в 2023 году", – заявил Сазонов.

Он уточнил, что НКЦБФР уже зарегистрировала закрытый недиверсифицированный венчурный паевой инвестфонд "Первый украинский аграрный фонд" с заявленным объемом 1 млрд грн и сроком действия 15 лет. Фонд предназначен для приобретения и управления корпоративными правами агропредприятий преимущественно в центральной и западной части Украины.

"Второй фонд – "Земельные активы" – более пассивный: это работа по покупке сельхозземли как активов и сдачи этой земли в аренду", – отметил партнер SI Capital. Он уточнил, что этот фонд находится на этапе регистрации и будет корпоративным в силу особенностей земельного законодательства, а его объем составит около 0,5 млрд грн. Сазонов напомнил, что принятый прошлом году закон позволяет подобному фонду купить до 10 тыс. га земли. По его данным, это первый подобный фонд на рынке.

"Здесь симбиоз фондового рынка и аграрного сектора. Для того, чтобы создать такой фонд необходимо быть профессионалом в фондовом рынке и аграрном рынке. Мои навыки и навыки второго партнера по SI Capital Юрия Игнатюка, который является профессионалом в аграрном рынке, и дает нам возможность тиражировать этот опыт в фонде", – пояснил партнер компании.

С момента регистрации фонда, который ожидается во втором квартале, до момента открытия полноценного рынка земли, фонд будет концентрироваться на приобретении земель для ведения личного крестьянского хозяйства, после открытия - в приобретении сельхозземель, в первую очередь, тех, которые арендуются "Первым украинским аграрным фондом", – отмечается на сайте компании.

По словам Сазонова, в планах КУА наработка линейки фондов, в том числе и фонд облигаций, и фонды акций, но только тогда, когда рынки будут готовы это воспринимать.

Партнер SI Capital считает, что текущая ситуация на рынке – снизившиеся инфляция, ставки депозитов и ОВГЗ, а также проблемы на рынке недвижимости с недавними банкротствами и падением цен в офисном сегменте – создают хорошие перспективы для подобных новых инструментов на рынке.

Сазонов добавил, что компания привлекла к сотрудничеству "ПрайсвотерхаусКуперс Эшуренс" – как аудитора, Альфа Банк – как хранителя, "Бейкер Тилли Украина Консалтинг" – как оценщика и "Фридом Финас Украина" – как маркет-мейкера на фондовой бирже.

"Мы делаем инструмент более рыночным, привлекая маркетмейкера "Фридом финанс". Он будет иметь двойную ликвидность, так как на бирже мы можем выкупать по требованию инвесторов", – отметил партнер SI Capital. По его словам, существует расчет также на имеющихся клиентов "Фридом финанс", которые ранее инвестировали в ОВГЗ, а теперь могут заинтересоваться более доходным инструментом.

Сазонов также сообщил, что в команде КУА директор по инвестициям Владислав Остапенко, в послужном списке которого управление и контроль проектов по продаже 11 агробизнесов с общим земельным банком 151 тыс. га и объем агро- M&A $221 млн, и коммерческий директор Лилия Гомольская, имеющая 15-летний опыт работы в "Альфа Капитал" и Альфа Банке.