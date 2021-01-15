ОККО в 2020г инвестировала более 0,5 млрд грн в развитие сети АЗК

ОККО в 2020 году инвестировала более 0,5 млрд грн в развитие сети АЗК, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, в течение года в сети ОККО открылось 11 АЗК: семь из них - построенные объекты, четыре - это комплексы, где проведена капитальная реконструкция на месте старых заправок. За этот период компания установила 16 новых модулей для отпуска сжиженного газа. Кроме того, обновлен в новом современном формате внешний вид и торговые залы на 45 АЗК сети.

Таким образом, на конец 2020 года в составе сети ОККО насчитывалось 410 автозаправочных комплексов, 287 газовых модулей и 27 ресторанов при АЗК. Также в городах Украины и на основных автомобильных трассах действует 50 пунктов зарядки для электромобилей.

"Наша сеть уже давно не растет "агрессивно" в количестве заправок. Наш акцент - качественный сервис на максимум услуг на одной территории: от "заправиться" до "поесть", забрать посылку, купить все необходимое в магазине на АЗК. Но это не значит, что мы совсем не открываем новые АЗК. Дорожная инфраструктура Украины меняется, поэтому логично, что мы также пересматриваем карту своей сети. В начале пандемии мы были вынуждены свернуть часть проектов по развитию, но с середины лета 2020 года возобновили инвестиции", - отметил вице-президент сети ОККО Александр Гегедыш.

Сеть АЗК ОККО ("Концерн Галнафтогаз") входит в состав OKKO Group, является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине с 411 АЗК. В структуре компании действует также крупнейшая сеть заведений питания в дороге, работающих под брендами Hot café, A la minute, Pasta Mia и Meiwei.

Подразделения компании занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов большим и малым оптом, предоставляют услуги по экспертизе качества топлива, хранения и транспортировки нефтепродуктов. В сети ОККО действует 10 собственных нефтебаз, 1 ГНС, 19 стационарных и мобильных лабораторий контроля качества нефтепродуктов.

Мажоритарным акционером "Галнафтогаза" является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров – ЕБРР.