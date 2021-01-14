Инвестиции

20:11 14.01.2021

Еврокомиссия опубликовала список экологических схем субсидирования сельского хозяйства ЕС

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Еврокомиссия опубликовала список экологических схем субсидирования сельского хозяйства ЕС

Европейский союз в рамках реформы Общей сельскохозяйственной политики (Common Agricultural Policy, CAP) будет поощрять фермеров, которые ведут хозяйство с учетом защиты окружающей среды и климатических изменений.

Европейская комиссия (ЕК) опубликовала в четверг список методов сельскохозяйственной деятельности, которые могут получать поддержку в рамках экологических схем будущей Общей сельскохозяйственной политики.

"Будущая CAP будет играть решающую роль в переходе к устойчивой системе производства продовольствия и в комплексной поддержке европейских фермеров, - говорится в коммюнике ЕК. - Экологические схемы внесут значительный вклад в этот переход и достижение целей "Зеленого курса"".

Экологические схемы - это часть реформы CAP, которая сейчас обсуждается Европейским парламентом и Советом ЕС, напоминает ЕК. Они представляют собой новый инструмент, предназначенный для поощрения фермеров, "которые решили пойти дальше в направлении защиты окружающей среды и действий в области климата".

В мае 2020 года Еврокомиссия опубликовала стратегии "От фермы до тарелки" и "Биоразнообразие". Ранее, в 2018 году, она представила предложения по реформе CAP.

Список сельскохозяйственных практик, которые могут быть поддержаны экологическими схемами, составлен на основе определенных условий. Например, они должны охватывать деятельность, связанную с климатом, окружающей средой, благополучием животных и устойчивостью к противомикробным препаратам. Они должны учитывать потребности и приоритеты, определенные на национальном и региональном уровнях.

CAP - это система сельскохозяйственного субсидирования и поддержки сельхозпрограмм в ЕС, на которую расходуется почти половина союзного бюджета.

Теги: #условия #европа #апк #субсидии
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